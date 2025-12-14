Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
Киев • УНН
Сиквел "Зверополис 2" от Walt Disney Co. в третий раз возглавил прокат, собрав 26,3 миллиона долларов за третий уик-энд. Общие мировые сборы фильма достигли 1,14 миллиарда долларов, став вторым фильмом 2025 года, превысившим отметку в 1 миллиард в мировом прокате.
Анимационный сиквел «Зверополис 2» от Walt Disney Co. в третий раз возглавил прокат, собрав 26,3 миллиона долларов за третий уик-энд, и стал вторым фильмом 2025 года, превысившим отметку в 1 миллиард в мировом прокате. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Общие мировые сборы «Зверополиса 2» достигли 1,14 миллиарда долларов, в значительной степени благодаря успеху в Китае, где он собрал 502,4 миллиона, став крупнейшим голливудским хитом в стране за последние годы.
Единственным другим голливудским фильмом 2025 года с миллиардными сборами стал диснеевский «Лило и Стич» (1,04 миллиарда), однако самым кассовым фильмом года остается китайский блокбастер «Не Чжа 2» с почти 2 миллиардами сборов исключительно в Китае.
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокате10.12.25, 14:19 • 45165 просмотров
Второе место в американском прокате занял сиквел «Пять ночей с Фредди 2», собравший 19,5 миллиона долларов, несмотря на падение сборов на 70% после дебюта. Общая сумма сборов фильма в американском прокате составила 95,5 миллиона, что является большим успехом для студии Blumhouse.
Новый фильм Джеймса Л. Брукса «Элла Маккей», его первая режиссерская работа за 15 лет, собрал всего $2,1 миллиона и стал одним из худших широкопрокатных релизов года.
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой29.11.25, 18:59 • 126812 просмотров