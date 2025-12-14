Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов

$42.270.00
49.520.00
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 12311 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 21980 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 41186 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 66537 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 47132 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 43275 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 35503 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20654 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 19428 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16934 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Популярные новости
Враг ударил по супермаркету в Запорожье: 6 раненых, в том числе ребенокPhoto14 декабря, 09:39 • 3810 просмотра
Папа Лев подтвердил готовность посетить Украину: Ватикан готовит план возможного приезда14 декабря, 09:52 • 5020 просмотра
Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых14 декабря, 10:28 • 11988 просмотра
Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры14 декабря, 11:40 • 5624 просмотра
Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC NewsPhoto17:06 • 9274 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 45255 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 54153 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 49496 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 59130 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 83522 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов19:02 • 100 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 24031 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 26259 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 31014 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 65417 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Сиквел "Зверополис 2" от Walt Disney Co. в третий раз возглавил прокат, собрав 26,3 миллиона долларов за третий уик-энд. Общие мировые сборы фильма достигли 1,14 миллиарда долларов, став вторым фильмом 2025 года, превысившим отметку в 1 миллиард в мировом прокате.

Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов

Анимационный сиквел «Зверополис 2» от Walt Disney Co. в третий раз возглавил прокат, собрав 26,3 миллиона долларов за третий уик-энд, и стал вторым фильмом 2025 года, превысившим отметку в 1 миллиард в мировом прокате. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали 

Общие мировые сборы «Зверополиса 2» достигли 1,14 миллиарда долларов, в значительной степени благодаря успеху в Китае, где он собрал 502,4 миллиона, став крупнейшим голливудским хитом в стране за последние годы.

Единственным другим голливудским фильмом 2025 года с миллиардными сборами стал диснеевский «Лило и Стич» (1,04 миллиарда), однако самым кассовым фильмом года остается китайский блокбастер «Не Чжа 2» с почти 2 миллиардами сборов исключительно в Китае.

Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокате10.12.25, 14:19 • 45165 просмотров

Второе место в американском прокате занял сиквел «Пять ночей с Фредди 2», собравший 19,5 миллиона долларов, несмотря на падение сборов на 70% после дебюта. Общая сумма сборов фильма в американском прокате составила 95,5 миллиона, что является большим успехом для студии Blumhouse.

Новый фильм Джеймса Л. Брукса «Элла Маккей», его первая режиссерская работа за 15 лет, собрал всего $2,1 миллиона и стал одним из худших широкопрокатных релизов года.

Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой29.11.25, 18:59 • 126812 просмотров

Степан Гафтко

КультураУНН Lite
Режиссер
Фильм
Ассошиэйтед Пресс
Китай