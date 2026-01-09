ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов

Воздушные силы ВСУ подтвердили удар рф по Украине баллистической ракетой средней дальности с полигона Капустин Яр в россии. рф в целом атаковала Украину 36 ракетами и 242 дронами, сбито или подавлено 226 беспилотников и 18 ракет, среди которых нет БРСД, сообщили в ВС ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 января (с 19:30 8 января) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет морского и наземного базирования.

"Основное направление удара – Киевщина", - говорится в сообщении.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278-ми средств воздушного нападения – 36 ракет и 242 БпЛА различных типов:

242 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк (около 150 из них – «шахеды»);

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская обл. – рф);

22 крылатых ракет “Калибр” (из акватории Черного моря);

1 баллистической ракеты средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханской обл. - рф).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 244 воздушные цели: 226 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 8 баллистических Искандер-М/С-400; 10 крылатых ракет "Калибр". Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БпЛА на 19-ти локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

