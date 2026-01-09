$42.720.15
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 38321 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 48747 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 38892 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 49967 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 31057 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20138 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16541 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18989 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14856 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

россия атаковала Украину 36 ракетами, в том числе БРСД, и 242 дронами. Обезврежено 226 беспилотников и 18 ракет.

ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов

Воздушные силы ВСУ подтвердили удар рф по Украине баллистической ракетой средней дальности с полигона Капустин Яр в россии. рф в целом атаковала Украину 36 ракетами и 242 дронами, сбито или подавлено 226 беспилотников и 18 ракет, среди которых нет БРСД, сообщили в ВС ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 января (с 19:30 8 января) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет морского и наземного базирования.

"Основное направление удара – Киевщина", - говорится в сообщении.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278-ми средств воздушного нападения – 36 ракет и 242 БпЛА различных типов:

  • 242 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк (около 150 из них – «шахеды»);
    • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская обл. – рф);
      • 22 крылатых ракет “Калибр” (из акватории Черного моря);
        • 1 баллистической ракеты средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханской обл. - рф).

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 244 воздушные цели: 226 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 8 баллистических Искандер-М/С-400; 10 крылатых ракет "Калибр". Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БпЛА на 19-ти локациях

          - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

          Юлия Шрамко

