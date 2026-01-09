Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА
Киев • УНН
На Львовщине провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Радиационный фон и уровень вредных веществ в воздухе в пределах нормы.
Во Львовской области провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.
Подробности
По его словам, радиационный фон в пределах нормы.
Превышения уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили. Спасибо профильным службам за оперативность
Вместе с тем он предупредил, что этой ночью "могут быть новые угрозы", и призвал в случае объявления воздушной тревоги немедленно перейти в укрытие.
Напомним
После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, враг целился по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу во Львовской области ракетой типа "орешник".
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"08.01.26, 23:57 • 4172 просмотра