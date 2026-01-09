Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА

$42.720.15
49.920.12
ukenru
8 января, 17:08 • 21678 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 27761 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 27808 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 35524 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 23719 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 17169 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 14302 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18313 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14278 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 53580 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
94%
726мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 21636 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию8 января, 15:47 • 14033 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 13670 просмотра
Правительство утвердило назначение Анки Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом18:55 • 4838 просмотра
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности22:20 • 8626 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 13729 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 21678 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 21699 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 35524 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 74019 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Венесуэла
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 38917 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 42367 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 65869 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 84898 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 126227 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Дипломатка

Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На Львовщине провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Радиационный фон и уровень вредных веществ в воздухе в пределах нормы.

Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА

Во Львовской области провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.

Подробности

По его словам, радиационный фон в пределах нормы.

Превышения уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили. Спасибо профильным службам за оперативность

- написал Козицкий.

Вместе с тем он предупредил, что этой ночью "могут быть новые угрозы", и призвал в случае объявления воздушной тревоги немедленно перейти в укрытие.

Напомним

После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, враг целился по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу во Львовской области ракетой типа "орешник".

Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"08.01.26, 23:57 • 4172 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Львовская область
Львов