США сокращают количество эвакуационных рейсов с Ближнего Востока

Госдепартамент США объявил в среду о сокращении возможностей эвакуации чартерными рейсами с Ближнего Востока из-за низкого спроса, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Хотя доступность коммерческих рейсов в регионе продолжает улучшаться, количество чартерных рейсов Госдепартамента и наземных транспортных операций будет сокращено, поскольку количество мест на чартерных рейсах значительно превышает спрос со стороны американцев в регионе", - заявил помощник госсекретаря Дилан Джонсон в своем заявлении.

"11 марта Госдепартамент связался почти с 9000 граждан США в Объединенных Арабских Эмиратах, предложив им чартерные рейсы правительства США. Несмотря на эти усилия, рейсы вылетели из ОАЭ с незанятыми местами из-за низкого спроса", - сказал Джонсон. Представитель Госдепартамента заявил, что на этих рейсах было более 300 свободных мест.

Трамп заявил, что до операции в Иране не было плана эвакуации американцев

"Большинство американцев, которые обращались за помощью, отказывались от нее, предпочитая либо оставаться в стране, либо бронировать коммерческие рейсы", - сказал Джонсон.

Джонсон также заявил, что Госдепартамент не будет ежедневно публиковать отчеты о своих усилиях по эвакуации.

Он заявил, что целевая группа Госдепартамента "оказала непосредственную помощь более чем 30 000 американцам за рубежом, предоставив консультации по вопросам безопасности и помощь в поездках".