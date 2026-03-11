$43.860.0351.040.33
15:03 • 10471 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 20042 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 17181 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 22243 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 28652 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 35216 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33886 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44588 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120836 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87917 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
США сокращают количество эвакуационных рейсов с Ближнего Востока

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Госдепартамент США уменьшает количество чартеров из-за низкого спроса среди граждан. Большинство американцев выбирают коммерческие рейсы или остаются.

США сокращают количество эвакуационных рейсов с Ближнего Востока

Госдепартамент США объявил в среду о сокращении возможностей эвакуации чартерными рейсами с Ближнего Востока из-за низкого спроса, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Хотя доступность коммерческих рейсов в регионе продолжает улучшаться, количество чартерных рейсов Госдепартамента и наземных транспортных операций будет сокращено, поскольку количество мест на чартерных рейсах значительно превышает спрос со стороны американцев в регионе", - заявил помощник госсекретаря Дилан Джонсон в своем заявлении.

"11 марта Госдепартамент связался почти с 9000 граждан США в Объединенных Арабских Эмиратах, предложив им чартерные рейсы правительства США. Несмотря на эти усилия, рейсы вылетели из ОАЭ с незанятыми местами из-за низкого спроса", - сказал Джонсон. Представитель Госдепартамента заявил, что на этих рейсах было более 300 свободных мест.

Трамп заявил, что до операции в Иране не было плана эвакуации американцев03.03.26, 20:08 • 7860 просмотров

"Большинство американцев, которые обращались за помощью, отказывались от нее, предпочитая либо оставаться в стране, либо бронировать коммерческие рейсы", - сказал Джонсон.

Джонсон также заявил, что Госдепартамент не будет ежедневно публиковать отчеты о своих усилиях по эвакуации.

Он заявил, что целевая группа Госдепартамента "оказала непосредственную помощь более чем 30 000 американцам за рубежом, предоставив консультации по вопросам безопасности и помощь в поездках".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Объединенные Арабские Эмираты