15:03 • 6876 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 14141 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 13687 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 18146 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 25603 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 34104 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32998 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44370 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120548 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87739 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Орбан заявил, что украинцы угрожают его детям и внукам

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил об угрозах в адрес своей семьи со стороны украинцев. Подробностей инцидента и обращений в полицию он не предоставил.

Орбан заявил, что украинцы угрожают его детям и внукам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальных сетях, передает УНН.

По словам венгерского премьера, угрозы якобы поступают в адрес его близких родственников.

Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все хорошо, но у всего есть предел! 

– написал Орбан.

В своем сообщении премьер-министр Венгрии не уточнил, о каких именно угрозах идет речь и обращались ли венгерские правоохранительные органы по этому поводу в компетентные службы.

Напомним

кремль готовит дезинформационную кампанию, чтобы помочь Орбану на выборах в Венгрии.

Ранее премьер Венгрии сделал очередное циничное заявление, что для венгров важно, чтобы между россией и Венгрией "всегда было что-то", поэтому Будапешт заинтересован в сохранении Украины.

В целом Орбан известен своими пророссийскими взглядами и антиукраинской политикой. 

Андрей Тимощенков

