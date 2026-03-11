Орбан заявил, что украинцы угрожают его детям и внукам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальных сетях, передает УНН.

По словам венгерского премьера, угрозы якобы поступают в адрес его близких родственников.

Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все хорошо, но у всего есть предел! – написал Орбан.

В своем сообщении премьер-министр Венгрии не уточнил, о каких именно угрозах идет речь и обращались ли венгерские правоохранительные органы по этому поводу в компетентные службы.

Напомним

кремль готовит дезинформационную кампанию, чтобы помочь Орбану на выборах в Венгрии.

Ранее премьер Венгрии сделал очередное циничное заявление, что для венгров важно, чтобы между россией и Венгрией "всегда было что-то", поэтому Будапешт заинтересован в сохранении Украины.

В целом Орбан известен своими пророссийскими взглядами и антиукраинской политикой.