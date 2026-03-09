$43.730.0850.540.36
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов'язаного
Важливо, щоб між росією та Угорщиною було щось: Орбан пояснив, чому "зацікавлений" у збереженні України

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Віктор Орбан заявив про важливість існування України як буфера між росією та Угорщиною. Прем'єр підтримує безпеку сусідів, але виступає проти вступу в ЄС.

Важливо, щоб між росією та Угорщиною було щось: Орбан пояснив, чому "зацікавлений" у збереженні України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для угорців важливо, щоб між росією та Угорщиною "завжди було щось", тому Будапешт зацікавлений у збереженні України. Про це пише Telex, передає УНН

Деталі 

Як заявив Орбан, "у конфлікті між Іраном та Ізраїлем не можна звинувачувати угорський уряд", зазначивши, що "коли росіяни придушили угорські визвольні рухи, українці були на боці росіян". 

МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів09.03.26, 14:34 • 28791 перегляд

Він додав, що "для угорців важливо, щоб між росією та Угорщиною завжди "було щось", тому Угорщина зацікавлена у збереженні України.

Ми зацікавлені не в ослабленні України, а в її зміцненні, щоб завжди було щось – це можна назвати навіть Україною – між росією та Угорщиною. Безпека угорців може бути гарантована з більшим успіхом, якщо росія не буде нашим сусідом. Тому Україна може розраховувати на підтримку Угорщини, але вона не хоче впускати її до ЄС 

- заявив Орбан. 

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилив антиукраїнську кампанію перед виборами, блокуючи пакети допомоги ЄС Україні та санкції проти Росії. Це відбувається на тлі відставання його партії на 20 пунктів у рейтингах.

В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням09.03.26, 18:44 • 14162 перегляди

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Ізраїль
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Іран