Важно, чтобы между россией и Венгрией было что-то: Орбан объяснил, почему "заинтересован" в сохранении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для венгров важно, чтобы между россией и Венгрией "всегда было что-то", поэтому Будапешт заинтересован в сохранении Украины. Об этом пишет Telex, передает УНН.

Детали

Как заявил Орбан, "в конфликте между Ираном и Израилем нельзя обвинять венгерское правительство", отметив, что "когда русские подавили венгерские освободительные движения, украинцы были на стороне русских".

Он добавил, что "для венгров важно, чтобы между россией и Венгрией всегда "было что-то", поэтому Венгрия заинтересована в сохранении Украины.

Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении, чтобы всегда было что-то – это можно назвать даже Украиной – между россией и Венгрией. Безопасность венгров может быть гарантирована с большим успехом, если россия не будет нашим соседом. Поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии, но она не хочет впускать ее в ЕС - заявил Орбан.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усилил антиукраинскую кампанию перед выборами, блокируя пакеты помощи ЕС Украине и санкции против россии. Это происходит на фоне отставания его партии на 20 пунктов в рейтингах.

