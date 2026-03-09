Важно, чтобы между россией и Венгрией было что-то: Орбан объяснил, почему "заинтересован" в сохранении Украины

$43.730.0850.540.36
19:48 • 2270 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
19:03 • 8778 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
16:44 • 14241 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 22065 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 28847 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 19767 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 43164 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30765 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 47061 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65490 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Эксклюзивы
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 38221 просмотра
Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана9 марта, 12:07 • 13810 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 19125 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 26564 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 9386 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 26824 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 38486 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 43159 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 46196 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 112469 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Юлия Свириденко
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo17:41 • 6352 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 7486 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 8490 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 9534 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 19303 просмотра
Техника
Фильм
Социальная сеть
Золото
Сериал

Важно, чтобы между россией и Венгрией было что-то: Орбан объяснил, почему "заинтересован" в сохранении Украины

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Виктор Орбан заявил о важности существования Украины как буфера между россией и Венгрией. Премьер поддерживает безопасность соседей, но выступает против вступления в ЕС.

Важно, чтобы между россией и Венгрией было что-то: Орбан объяснил, почему "заинтересован" в сохранении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для венгров важно, чтобы между россией и Венгрией "всегда было что-то", поэтому Будапешт заинтересован в сохранении Украины. Об этом пишет Telex, передает УНН

Детали 

Как заявил Орбан, "в конфликте между Ираном и Израилем нельзя обвинять венгерское правительство", отметив, что "когда русские подавили венгерские освободительные движения, украинцы были на стороне русских". 

МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов09.03.26, 14:34 • 28847 просмотров

Он добавил, что "для венгров важно, чтобы между россией и Венгрией всегда "было что-то", поэтому Венгрия заинтересована в сохранении Украины.

Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении, чтобы всегда было что-то – это можно назвать даже Украиной – между россией и Венгрией. Безопасность венгров может быть гарантирована с большим успехом, если россия не будет нашим соседом. Поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии, но она не хочет впускать ее в ЕС 

- заявил Орбан. 

Напомним 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усилил антиукраинскую кампанию перед выборами, блокируя пакеты помощи ЕС Украине и санкции против россии. Это происходит на фоне отставания его партии на 20 пунктов в рейтингах.

В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием09.03.26, 18:44 • 14241 просмотр

Павел Башинский

Санкции
Война в Украине
Израиль
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Иран