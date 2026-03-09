Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії

На тлі того, як війна в Ірані виходить за межі своїх кордонів, Україна направила безпілотники-перехоплювачі та команду експертів з безпілотників для захисту американських військових баз у Йорданії, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times, пише УНН.

Деталі

Сполучені Штати звернулися з проханням про допомогу в четвер, і українська команда вирушила наступного дня, сказав Зеленський. Очікувалося, що вона невдовзі прибуде на Близький Схід.

Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів - сказав Зеленський у п'ятницю.

Білий дім не відповів на запитання про те, чи зверталися Сполучені Штати з проханням про допомогу до України.

Американо-ізраїльська війна в Ірані ризикує відвернути увагу світу від війни в Україні. Але вона, зауважує видання, також дала Україні можливість використати свій важко набутий досвід та передові технології на новому фронті. Країна охоче запропонувала допомогу американським військам та їхнім союзникам на Близькому Сході в захисті від ударних безпілотників іранського виробництва, які росія використовує в Україні вже багато років.

Україна, пише видання, "сподівається заробити очки перед Сполученими Штатами на мирних переговорах за посередництва Америки". На тлі того, як Україна співпрацює зі Сполученими Штатами на Близькому Сході, "Київ сподівається провести контраст з москвою", пише видання.

Американські чиновники стверджують, що росія надавала Ірану розвідувальні дані під час війни, включаючи супутникові знімки, що показують місцезнаходження американських військових кораблів та військовослужбовців.

Зеленський сказав, що він також бачив розвідувальні дані, які показують, що безпілотники, які зараз вилітають з Ірану, мають російські компоненти. The Times не змогла перевірити це твердження.

Український лідер заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також має збалансувати ці прохання з потребами України всередині країни, на тлі того, як повномасштабна війна триває вже п'ятий рік.

Війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка вкрай необхідна Україні. Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі країнам Близького Сходу на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні росії до припинення вогню, пише видання.

Зеленський зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають "дуже міцні відносини з росією".

"Ось чому я сказав: "Дивіться, можливо, вони можуть поговорити з росіянами, а росіяни зроблять паузу", – сказав він, додавши: "У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх".

Ніхто не знає більше про боротьбу з далекобійними ударними безпілотниками, які зараз вилітають з Ірану, зауважує видання.

За словами Зеленського, у дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані він та його команда відповіли на дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханням про допомогу.

Під час інтерв'ю The Times у п'ятницю Зеленський сказав, що "ще одна команда українських експертів вирушить на Близький Схід, щоб допомогти країнам оцінити, як вони можуть захистити себе від іранських безпілотників, окрім простого запуску дорогих перехоплювачів Patriot".

Ці ракети є дефіцитними. Лише 620 найсучасніших Patriot було поставлено військовим у 2025 році, і це рекордний рівень.

За словами Зеленського та європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, за перші кілька днів війни в Ірані минулого тижня країни Близького Сходу спалили понад 800 ракет Patriot. Цей залп був використаний для протидії понад 2000 іранським ударним безпілотникам та понад 500 балістичним ракетам.

Дмитро Литвин, радник Зеленського, заявив, що за всі чотири роки війни в Україні Київ отримав лише близько 600 сучасних Patriot, пише видання.

