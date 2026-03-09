$43.8150.90
ukenru
06:12 • 282 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 17449 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 42671 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 63340 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 39771 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 37772 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 29604 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 39429 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81033 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44837 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
53%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі8 березня, 21:01 • 13858 перегляди
Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail8 березня, 21:23 • 12961 перегляди
росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС8 березня, 22:19 • 11993 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну00:53 • 18577 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі03:17 • 12350 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 63339 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 81610 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 86531 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 115984 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 78285 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Україна
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 23952 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 31485 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 33686 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 34437 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 34875 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Зеленський підтвердив відправку фахівців для боротьби з іранськими БПЛА. Київ сподівається отримати дипломатичну підтримку та нові системи ППО.

Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії

На тлі того, як війна в Ірані виходить за межі своїх кордонів, Україна направила безпілотники-перехоплювачі та команду експертів з безпілотників для захисту американських військових баз у Йорданії, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times, пише УНН.

Деталі

Сполучені Штати звернулися з проханням про допомогу в четвер, і українська команда вирушила наступного дня, сказав Зеленський. Очікувалося, що вона невдовзі прибуде на Близький Схід.

Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів

- сказав Зеленський у п'ятницю.

Білий дім не відповів на запитання про те, чи зверталися Сполучені Штати з проханням про допомогу до України.

Американо-ізраїльська війна в Ірані ризикує відвернути увагу світу від війни в Україні. Але вона, зауважує видання, також дала Україні можливість використати свій важко набутий досвід та передові технології на новому фронті. Країна охоче запропонувала допомогу американським військам та їхнім союзникам на Близькому Сході в захисті від ударних безпілотників іранського виробництва, які росія використовує в Україні вже багато років.

Україна, пише видання, "сподівається заробити очки перед Сполученими Штатами на мирних переговорах за посередництва Америки". На тлі того, як Україна співпрацює зі Сполученими Штатами на Близькому Сході, "Київ сподівається провести контраст з москвою", пише видання.

Американські чиновники стверджують, що росія надавала Ірану розвідувальні дані під час війни, включаючи супутникові знімки, що показують місцезнаходження американських військових кораблів та військовослужбовців.

В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю09.03.26, 04:04 • 5612 переглядiв

Зеленський сказав, що він також бачив розвідувальні дані, які показують, що безпілотники, які зараз вилітають з Ірану, мають російські компоненти. The Times не змогла перевірити це твердження.

Український лідер заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також має збалансувати ці прохання з потребами України всередині країни, на тлі того, як повномасштабна війна триває вже п'ятий рік.

Війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка вкрай необхідна Україні. Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі країнам Близького Сходу на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні росії до припинення вогню, пише видання.

Зеленський зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають "дуже міцні відносини з росією".

"Ось чому я сказав: "Дивіться, можливо, вони можуть поговорити з росіянами, а росіяни зроблять паузу", – сказав він, додавши: "У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх".

Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі09.03.26, 05:17 • 12350 переглядiв

Ніхто не знає більше про боротьбу з далекобійними ударними безпілотниками, які зараз вилітають з Ірану, зауважує видання.

За словами Зеленського, у дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані він та його команда відповіли на дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханням про допомогу.

Під час інтерв'ю The Times у п'ятницю Зеленський сказав, що "ще одна команда українських експертів вирушить на Близький Схід, щоб допомогти країнам оцінити, як вони можуть захистити себе від іранських безпілотників, окрім простого запуску дорогих перехоплювачів Patriot".

Ці ракети є дефіцитними. Лише 620 найсучасніших Patriot було поставлено військовим у 2025 році, і це рекордний рівень.

За словами Зеленського та європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, за перші кілька днів війни в Ірані минулого тижня країни Близького Сходу спалили понад 800 ракет Patriot. Цей залп був використаний для протидії понад 2000 іранським ударним безпілотникам та понад 500 балістичним ракетам.

Дмитро Литвин, радник Зеленського, заявив, що за всі чотири роки війни в Україні Київ отримав лише близько 600 сучасних Patriot, пише видання.

На Близькому Сході за три дні використали більше ракет ППО, ніж Україна взимку - ЄС07.03.26, 15:25 • 5906 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
The New York Times
Білий дім
Йорданія
MIM-104 Patriot
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран