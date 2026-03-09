В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю
Аббас Арагчі заявив про тривалу військову співпрацю з рф у багатьох напрямках. За словами глави МЗС Ірану, військова співпраця між Іраном та рф "не є чимось новим".
росія допомагає Ірану в його боротьбі проти США та Ізраїля у нинішній війні. Про це в інтерв'ю NBC News заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє УНН.
Він, зокрема, підтвердив військову співпрацю Тегерану з рф під час військової операції США та Ізраїлю на Близькому Сході.
Військова співпраця між Іраном та рф не є чимось новим. Це не секрет. Вона була у минулому, вона існує досі та продовжуватиметься в майбутьному. Вони допомагають нам у багатьох різних напрямках. У мене немає жодної детальної інформації
Він додав, що Іран нікому не дозволить втручатися "в наші внутрішні справи".
Посланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - планують прибути до Ізраїлю у вівторок для екстрених переговорів. Візит відбувається на тлі серйозних розбіжностей між Вашингтоном та Тель-Авівом щодо вчорашніх масованих атак на іранську нафтову інфраструктуру.
