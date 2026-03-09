$43.8150.90
8 березня, 19:46 • 11645 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 27571 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 51321 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 33085 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 32114 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 27571 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 37958 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 80166 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44375 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44597 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Аббас Арагчі заявив про тривалу військову співпрацю з рф у багатьох напрямках. За словами глави МЗС Ірану, військова співпраця між Іраном та рф "не є чимось новим".

В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю

росія допомагає Ірану в його боротьбі проти США та Ізраїля у нинішній війні. Про це в інтерв'ю NBC News заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє УНН.

Деталі

Він, зокрема, підтвердив військову співпрацю Тегерану з рф під час військової операції США та Ізраїлю на Близькому Сході.

Військова співпраця між Іраном та рф не є чимось новим. Це не секрет. Вона була у минулому, вона існує досі та продовжуватиметься в майбутьному. Вони допомагають нам у багатьох різних напрямках. У мене немає жодної детальної інформації 

- сказав Арагчі.

Він додав, що Іран нікому не дозволить втручатися "в наші внутрішні справи".

Нагадаємо

Посланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - планують прибути до Ізраїлю у вівторок для екстрених переговорів. Візит відбувається на тлі серйозних розбіжностей між Вашингтоном та Тель-Авівом щодо вчорашніх масованих атак на іранську нафтову інфраструктуру.

В Ірані обрали нового Верховного лідера08.03.26, 23:42 • 2244 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран