В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля
Киев • УНН
Аббас Арагчи заявил о длительном военном сотрудничестве с РФ по многим направлениям. По словам главы МИД Ирана, военное сотрудничество между Ираном и РФ "не является чем-то новым".
Россия помогает Ирану в его борьбе против США и Израиля в нынешней войне. Об этом в интервью NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает УНН.
Детали
Он, в частности, подтвердил военное сотрудничество Тегерана с РФ во время военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке.
Военное сотрудничество между Ираном и РФ не является чем-то новым. Это не секрет. Оно было в прошлом, оно существует до сих пор и будет продолжаться в будущем. Они помогают нам во многих разных направлениях. У меня нет никакой подробной информации
Он добавил, что Иран никому не позволит вмешиваться "в наши внутренние дела".
Напомним
Посланники президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - планируют прибыть в Израиль во вторник для экстренных переговоров. Визит происходит на фоне серьезных разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом относительно вчерашних массированных атак на иранскую нефтяную инфраструктуру.
