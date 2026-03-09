$43.8150.90
В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Аббас Арагчи заявил о длительном военном сотрудничестве с РФ по многим направлениям. По словам главы МИД Ирана, военное сотрудничество между Ираном и РФ "не является чем-то новым".

В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля

Россия помогает Ирану в его борьбе против США и Израиля в нынешней войне. Об этом в интервью NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает УНН.

Детали

Он, в частности, подтвердил военное сотрудничество Тегерана с РФ во время военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке.

Военное сотрудничество между Ираном и РФ не является чем-то новым. Это не секрет. Оно было в прошлом, оно существует до сих пор и будет продолжаться в будущем. Они помогают нам во многих разных направлениях. У меня нет никакой подробной информации

- сказал Арагчи.

Он добавил, что Иран никому не позволит вмешиваться "в наши внутренние дела".

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - планируют прибыть в Израиль во вторник для экстренных переговоров. Визит происходит на фоне серьезных разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом относительно вчерашних массированных атак на иранскую нефтяную инфраструктуру.

В Иране избран новый Верховный лидер

Вадим Хлюдзинский

