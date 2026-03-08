Віткофф та Кушнер вирушать до Ізраїлю, обурившись занадто масштабними ударами по Ірану

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 3768 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 16564 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 42040 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 27445 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 27060 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 25666 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 36494 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79299 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43861 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43989 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
0.8м/с
76%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки8 березня, 10:51 • 14005 перегляди
ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод8 березня, 11:40 • 16508 перегляди
Потужний вибух на заводі "Точмаш" у Донецьку знищив склад боєприпасів та БПЛАPhotoVideo8 березня, 11:51 • 9666 перегляди
Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в КиєвіPhoto8 березня, 12:50 • 6740 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18151 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 42049 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 72576 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 78471 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 107686 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 71192 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Алі Хаменеї
Ван Ї (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18269 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 27561 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 30086 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 31121 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 31764 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

Віткофф та Кушнер вирушать до Ізраїлю, обурившись занадто масштабними ударами по Ірану

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Посланці Трампа проведуть переговори через невдоволення США потужністю атак на нафтові об'єкти. Вашингтон побоюється згуртування іранців навколо режиму.

Віткофф та Кушнер вирушать до Ізраїлю, обурившись занадто масштабними ударами по Ірану
Фото: AP

Посланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - планують прибути до Ізраїлю у вівторок для екстрених переговорів. Візит відбувається на тлі серйозних розбіжностей між Вашингтоном та Тель-Авівом щодо вчорашніх масованих атак на іранську нафтову інфраструктуру. Американська сторона висловлює невдоволення тим, що масштаб операції значно перевищив очікування Білого дому. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Високопоставлені чиновники служби безпеки США повідомили, що Ізраїль заздалегідь попередив про наміри атакувати нафтові об'єкти, проте не уточнив реальну потужність ударів.

В американському військовому командуванні розраховували на переважно символічний жест, а не на повне знищення стратегічних запасів. У Вашингтоні побоюються, що дефіцит палива для цивільного населення Тегерана може спричинити зворотний ефект - згуртувати іранців навколо чинного режиму та посилити антизахідні настрої.

Ми не вважаємо, що це була гарна ідея. Американські військові очікували переважно символічного удару та були здивовані масштабами операції

- заявив високопоставлений чиновник США у коментарі Channel 12.

Політичний вакуум та позиція Міністерства енергетики

За даними ізраїльської служби безпеки, удари по паливних складах мали стати чітким сигналом Тегерану щодо неприпустимості атак на цивільні об'єкти в Ізраїлі. Однак ситуацію ускладнює той факт, що досі обговорення військових дій відбувалося переважно на рівні генералітету, без належного політичного узгодження між урядами.

Раніше в неділю міністр енергетики США Кріс Райт публічно дистанціювався від дій союзника, заявивши, що Сполучені Штати не мають наміру самостійно атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.

США та Ізраїль завдали удару по ядерному центру Ірану в Ісфахані08.03.26, 21:06 • 2442 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Сутички
Ізраїль
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
Тель-Авів