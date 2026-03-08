Віткофф та Кушнер вирушать до Ізраїлю, обурившись занадто масштабними ударами по Ірану
Київ • УНН
Посланці Трампа проведуть переговори через невдоволення США потужністю атак на нафтові об'єкти. Вашингтон побоюється згуртування іранців навколо режиму.
Посланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - планують прибути до Ізраїлю у вівторок для екстрених переговорів. Візит відбувається на тлі серйозних розбіжностей між Вашингтоном та Тель-Авівом щодо вчорашніх масованих атак на іранську нафтову інфраструктуру. Американська сторона висловлює невдоволення тим, що масштаб операції значно перевищив очікування Білого дому. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Високопоставлені чиновники служби безпеки США повідомили, що Ізраїль заздалегідь попередив про наміри атакувати нафтові об'єкти, проте не уточнив реальну потужність ударів.
В американському військовому командуванні розраховували на переважно символічний жест, а не на повне знищення стратегічних запасів. У Вашингтоні побоюються, що дефіцит палива для цивільного населення Тегерана може спричинити зворотний ефект - згуртувати іранців навколо чинного режиму та посилити антизахідні настрої.
Ми не вважаємо, що це була гарна ідея. Американські військові очікували переважно символічного удару та були здивовані масштабами операції
Політичний вакуум та позиція Міністерства енергетики
За даними ізраїльської служби безпеки, удари по паливних складах мали стати чітким сигналом Тегерану щодо неприпустимості атак на цивільні об'єкти в Ізраїлі. Однак ситуацію ускладнює той факт, що досі обговорення військових дій відбувалося переважно на рівні генералітету, без належного політичного узгодження між урядами.
Раніше в неділю міністр енергетики США Кріс Райт публічно дистанціювався від дій союзника, заявивши, що Сполучені Штати не мають наміру самостійно атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.
