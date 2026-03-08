США та Ізраїль завдали удару по ядерному центру Ірану в Ісфахані
Київ • УНН
Ракетна атака зруйнувала інфраструктуру об’єкта для блокування запасів урану. Ознак радіоактивного забруднення місцевості наразі не зафіксовано.
Один із ключових ядерних центрів Ірану, розташований в Ісфахані, отримав значні руйнування після ракетного удару, нанесеного 7 березня. Як повідомляє агентство ISNA з посиланням на власні джерела, атака була частиною спільної операції США та Ізраїлю. Попри суттєвий збиток інфраструктурі, наразі немає жодних ознак викиду радіації або радіоактивного забруднення прилеглої місцевості. Про це пише УНН.
Деталі
За даними розвідки США та Ізраїлю, саме в підземних комплексах Ісфахана зосереджені основні запаси іранських ядерних матеріалів. Під час нинішньої ескалації військові навмисно завдали повторних ударів по входах у тунелі під Ісфаханом та Фордо. Головною метою цих дій є блокування будь-яких спроб іранської сторони евакуювати високозбагачений уран та центрифуги у безпечніші місця.
Інфраструктурі об’єкта заподіяно значної шкоди, проте поки що немає свідчень радіоактивного забруднення місцевості
Стратегічне значення об’єкта
Ядерний центр в Ісфахані вважається серцем іранської атомної програми, де зберігається значна частина запасів урану, збагаченого до 60%.
Експерти зазначають, що фізичне пошкодження вхідних груп та вентиляційних шахт підземних сховищ значно ускладнює подальшу роботу об’єкта. Водночас ситуація залишається напруженою, оскільки міжнародні спостерігачі МАГАТЕ тривалий час не мають прямого доступу до місця подій для незалежної верифікації стану реакторів та сховищ.
