США та Ізраїль завдали удару по ядерному центру Ірану в Ісфахані

$43.810.0050.900.00
ukenru
14:42 • 11852 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 33437 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 23393 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 23404 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 23493 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 35565 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 78395 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43500 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43602 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58585 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0.8м/с
75%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сибіга прокоментував затримання Швецією вантажного судна Caffa 8 березня, 09:43 • 13395 перегляди
США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий8 березня, 10:23 • 26218 перегляди
Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки8 березня, 10:51 • 10431 перегляди
ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод8 березня, 11:40 • 12832 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 12496 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 33465 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 69006 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 75219 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 104374 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 68149 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 12566 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 25542 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 28196 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 29392 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 30108 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Золото
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

США та Ізраїль завдали удару по ядерному центру Ірану в Ісфахані

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Ракетна атака зруйнувала інфраструктуру об’єкта для блокування запасів урану. Ознак радіоактивного забруднення місцевості наразі не зафіксовано.

США та Ізраїль завдали удару по ядерному центру Ірану в Ісфахані

Один із ключових ядерних центрів Ірану, розташований в Ісфахані, отримав значні руйнування після ракетного удару, нанесеного 7 березня. Як повідомляє агентство ISNA з посиланням на власні джерела, атака була частиною спільної операції США та Ізраїлю. Попри суттєвий збиток інфраструктурі, наразі немає жодних ознак викиду радіації або радіоактивного забруднення прилеглої місцевості. Про це пише УНН.

Деталі

За даними розвідки США та Ізраїлю, саме в підземних комплексах Ісфахана зосереджені основні запаси іранських ядерних матеріалів. Під час нинішньої ескалації військові навмисно завдали повторних ударів по входах у тунелі під Ісфаханом та Фордо. Головною метою цих дій є блокування будь-яких спроб іранської сторони евакуювати високозбагачений уран та центрифуги у безпечніші місця.

Інфраструктурі об’єкта заподіяно значної шкоди, проте поки що немає свідчень радіоактивного забруднення місцевості

– йдеться у звіті джерел ISNA від 8 березня.

Стратегічне значення об’єкта

Ядерний центр в Ісфахані вважається серцем іранської атомної програми, де зберігається значна частина запасів урану, збагаченого до 60%.

Експерти зазначають, що фізичне пошкодження вхідних груп та вентиляційних шахт підземних сховищ значно ускладнює подальшу роботу об’єкта. Водночас ситуація залишається напруженою, оскільки міжнародні спостерігачі МАГАТЕ тривалий час не мають прямого доступу до місця подій для незалежної верифікації стану реакторів та сховищ.

МАГАТЕ підтвердило пошкодження іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі03.03.26, 12:18 • 7541 перегляд

Степан Гафтко

Світ
Ядерна зброя
Сутички