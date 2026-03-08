США и Израиль нанесли удар по ядерному центру Ирана в Исфахане

Один из ключевых ядерных центров Ирана, расположенный в Исфахане, получил значительные разрушения после ракетного удара, нанесенного 7 марта. Как сообщает агентство ISNA со ссылкой на собственные источники, атака была частью совместной операции США и Израиля. Несмотря на существенный ущерб инфраструктуре, в настоящее время нет никаких признаков выброса радиации или радиоактивного загрязнения прилегающей местности. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным разведки США и Израиля, именно в подземных комплексах Исфахана сосредоточены основные запасы иранских ядерных материалов. Во время нынешней эскалации военные намеренно нанесли повторные удары по входам в тоннели под Исфаханом и Фордо. Главной целью этих действий является блокирование любых попыток иранской стороны эвакуировать высокообогащенный уран и центрифуги в более безопасные места.

Инфраструктуре объекта нанесен значительный ущерб, однако пока нет свидетельств радиоактивного загрязнения местности – говорится в отчете источников ISNA от 8 марта.

Стратегическое значение объекта

Ядерный центр в Исфахане считается сердцем иранской атомной программы, где хранится значительная часть запасов урана, обогащенного до 60%.

Эксперты отмечают, что физическое повреждение входных групп и вентиляционных шахт подземных хранилищ значительно усложняет дальнейшую работу объекта. В то же время ситуация остается напряженной, поскольку международные наблюдатели МАГАТЭ длительное время не имеют прямого доступа к месту событий для независимой верификации состояния реакторов и хранилищ.

