США и Израиль нанесли удар по ядерному центру Ирана в Исфахане

$43.810.0050.900.00
ukenru
14:42 • 11848 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 33415 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 23384 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 23395 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 23487 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 35564 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 78393 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 43499 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 43601 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58585 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0.8м/с
75%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига прокомментировал задержание Швецией грузового судна Caffa8 марта, 09:43 • 13395 просмотра
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен8 марта, 10:23 • 26218 просмотра
Украина против участия рф в Венецианской биеннале - совместное заявление МИД и Минэкономики8 марта, 10:51 • 10431 просмотра
ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод8 марта, 11:40 • 12832 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 12496 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 33352 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 68960 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 75175 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 104334 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 68107 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Александр Сырский
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 12520 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 25532 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 28184 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 29381 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 30097 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Золото
Financial Times
9К720 Искандер

США и Израиль нанесли удар по ядерному центру Ирана в Исфахане

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Ракетная атака разрушила инфраструктуру объекта для блокировки запасов урана. Признаков радиоактивного загрязнения местности пока не зафиксировано.

США и Израиль нанесли удар по ядерному центру Ирана в Исфахане

Один из ключевых ядерных центров Ирана, расположенный в Исфахане, получил значительные разрушения после ракетного удара, нанесенного 7 марта. Как сообщает агентство ISNA со ссылкой на собственные источники, атака была частью совместной операции США и Израиля. Несмотря на существенный ущерб инфраструктуре, в настоящее время нет никаких признаков выброса радиации или радиоактивного загрязнения прилегающей местности. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным разведки США и Израиля, именно в подземных комплексах Исфахана сосредоточены основные запасы иранских ядерных материалов. Во время нынешней эскалации военные намеренно нанесли повторные удары по входам в тоннели под Исфаханом и Фордо. Главной целью этих действий является блокирование любых попыток иранской стороны эвакуировать высокообогащенный уран и центрифуги в более безопасные места.

Инфраструктуре объекта нанесен значительный ущерб, однако пока нет свидетельств радиоактивного загрязнения местности

– говорится в отчете источников ISNA от 8 марта.

Стратегическое значение объекта

Ядерный центр в Исфахане считается сердцем иранской атомной программы, где хранится значительная часть запасов урана, обогащенного до 60%.

Эксперты отмечают, что физическое повреждение входных групп и вентиляционных шахт подземных хранилищ значительно усложняет дальнейшую работу объекта. В то же время ситуация остается напряженной, поскольку международные наблюдатели МАГАТЭ длительное время не имеют прямого доступа к месту событий для независимой верификации состояния реакторов и хранилищ.

МАГАТЭ подтвердило повреждение иранского завода по обогащению урана в Натанзе03.03.26, 12:18 • 7541 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Столкновения