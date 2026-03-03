МАГАТЭ подтвердило повреждение иранского завода по обогащению урана в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило во вторник, что иранский завод по обогащению урана в Натанзе получил «некоторые недавние повреждения» во время американо-израильской авиационной кампании, хотя и отметило, что «радиологических последствий не ожидается», пишет УНН.

На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ теперь может подтвердить некоторые недавние повреждения входных зданий подземного завода по обогащению топлива (FEP) в Натанзе в Иране. Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на самом FEP, который был серьезно поврежден во время июньского конфликта, не обнаружено - сообщили в МАГАТЭ во вторник.

Дополнение

Ранее Натанз подвергся атаке США во время 12-дневной ирано-израильской войны в июне.

Как отмечает AP, считается, что ядерные материалы до сих пор находятся на территории завода, захороненные вместе с поврежденными и разрушенными центрифугами. Однако МАГАТЭ не разрешалось посещать ни один из объектов, атакованных Ираном, с момента окончания войны.