МАГАТЭ подтвердило повреждение иранского завода по обогащению урана в Натанзе

09:06 • 2346 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
06:18 • 12330 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 64956 просмотра
Как помочь домашних питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 66494 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 47577 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 44831 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 38169 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 21371 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18902 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17825 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Популярные новости
Иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников международной дестабилизации - Сибига3 марта, 00:48 • 20138 просмотра
Посольство США в Эр-Рияде атаковано двумя дронами, вспыхнул пожар3 марта, 01:59 • 7616 просмотра
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего ВостокаPhoto3 марта, 03:07 • 8964 просмотра
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте06:54 • 12613 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ07:59 • 13507 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 4058 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 29912 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 64947 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 46949 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 53880 просмотра
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 17677 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 25060 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 29123 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 29070 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 86520 просмотра
МАГАТЭ подтвердило повреждение иранского завода по обогащению урана в Натанзе

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Международное агентство по атомной энергии подтвердило повреждение иранского завода по обогащению урана в Натанзе. Радиологических последствий не ожидается, хотя ядерные материалы, вероятно, остаются на территории.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило во вторник, что иранский завод по обогащению урана в Натанзе получил «некоторые недавние повреждения» во время американо-израильской авиационной кампании, хотя и отметило, что «радиологических последствий не ожидается», пишет УНН.

На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ теперь может подтвердить некоторые недавние повреждения входных зданий подземного завода по обогащению топлива (FEP) в Натанзе в Иране. Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на самом FEP, который был серьезно поврежден во время июньского конфликта, не обнаружено

- сообщили в МАГАТЭ во вторник.

Дополнение

Ранее Натанз подвергся атаке США во время 12-дневной ирано-израильской войны в июне.

Как отмечает AP, считается, что ядерные материалы до сих пор находятся на территории завода, захороненные вместе с поврежденными и разрушенными центрифугами. Однако МАГАТЭ не разрешалось посещать ни один из объектов, атакованных Ираном, с момента окончания войны.

Юлия Шрамко

