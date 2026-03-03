Иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников международной дестабилизации - Сибига

Иранские дроны и ракеты пролетели над Ближним Востоком и за его пределами, напомнив миру о региональных и глобальных угрозах со стороны этого режима. Некоторые из них даже достигли государства-члена ЕС - Кипра, который сейчас председательствует в Европейском Союзе. Об этом в Telegram написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

Он выразил солидарность с "нашими кипрскими друзьями, с Израилем, который постоянно находится под атаками, а также со странами Залива, ставшими мишенью Ирана: Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ".

Иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников региональной и международной дестабилизации. Он сеял хаос на Ближнем Востоке, поддерживая военизированные группировки по всему региону. Он нанес ущерб европейской безопасности, непосредственно поддерживая российскую агрессию против Украины. В Африке режим укрепил связи с поясом нестабильности, включающим ориентированные на Россию Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Его деструктивное влияние распространилось также на Латинскую Америку и Карибский регион через Венесуэлу, Никарагуа и Кубу - отметил Сибига.

По его словам, иранский режим причинил значительные страдания Украине, продавая России дроны "Шахед", при этом "он сеял хаос, смерть и разрушения в собственном регионе и по всему миру".

"Вполне закономерно, что семена, которые посеял этот режим, вернутся к нему. Падение этого режима существенно улучшит безопасность всего региона и мира", - резюмировал глава украинского МИД.

Напомним

Андрей Сибига провел разговор с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, защиту украинцев в ОАЭ и дальнейшее двустороннее сотрудничество.

