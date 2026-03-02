$43.100.11
Путина больше волнует цена на нефть, чем помощь союзному Ирану - Сибига

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Андрей Сибига заявил, что Россия не поддержала Иран во время кризиса, несмотря на договор о стратегическом партнерстве. Он отметил, что Путина больше волнует рост цен на нефть, чем его партнеры в Тегеране.

Путина больше волнует цена на нефть, чем помощь союзному Ирану - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил показательное отсутствие поддержки Ирана со стороны его ключевого союзника – россии – в момент тяжелейшего внутреннего и внешнего кризиса Тегерана.

Детали

Украинский министр подчеркнул, что несмотря на подписанный в прошлом году 20-летний договор о стратегическом партнерстве и углублении оборонного сотрудничества, москва фактически самоустранилась от реальной помощи своему партнеру.

"Домино павших диктаторов должно длиться" - Сибига намекнул, что путин следующий01.03.26, 10:49 • 16011 просмотров

По словам главы украинского дипломатического ведомства, такое поведение кремля закономерно, поскольку российское руководство всегда ставит собственные интересы, в частности выгоду от роста цен на нефть, выше любых союзнических обязательств.

Отсутствие реакции БРИКС и формальные соболезнования путина

Несмотря на то, что Иран стал полноправным членом группы БРИКС два года назад, россия до сих пор не инициировала ни одного совместного заявления объединения в поддержку Тегерана.

Андрей Сибига подчеркнул, что вся "поддержка" со стороны путина ограничилась лишь формальным выражением соболезнования после гибели аятоллы Али Хаменеи. Это свидетельствует о том, что россия не спешит спасать режим, с которым еще недавно демонстрировала "нерушимое единство" и координировала военные усилия в различных регионах мира.

Сейчас москва не спешит спасать своего "союзника". Честно говоря, путина, вероятно, больше волнует рост цен на нефть, чем его "партнеры" в Тегеране

– говорится в сообщении Сибиги.

Украинский министр отметил, что история взаимоотношений с москвой в очередной раз доказывает: россия неизбежно предает тех, кто рассчитывает на ее защиту в критический момент. По мнению Сибиги, деградация и падение режимов Асада, Мадуро, а теперь и Хаменеи, будут иметь разрушительные последствия для самого кремля.

Режим Ирана сам выбрал быть сообщником путина - Зеленский

Суть в том, что москва всегда будет предавать тех, кто рассчитывает на ее поддержку. В самый критический момент россия умоет руки от своих партнеров. Такое уже случалось много раз

– отметил Андрей Сибига.

Кремль заявил о неизменности позиции по переговорам по Украине на фоне конфликта в Иране

Степан Гафтко

Новости Мира
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
БРИКС
Андрей Сибига
Али Хаменеи
Башар Асад
Украина
Иран