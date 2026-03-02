$43.100.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кремль заявил о неизменности позиции по переговорам по Украине на фоне конфликта в Иране

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Представитель Путина Песков заявил, что ликвидация Верховного лидера Ирана Али Хаменеи не повлияла на подход Москвы к урегулированию украинского конфликта. РФ продолжает считать политико-дипломатический путь приоритетным.

Представитель путина дмитрий песков сообщил, что ликвидация Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и удары по иранским военным объектам не повлияли на подход москвы к ее видению урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Несмотря на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, российское руководство сообщило, что якобы декларирует открытость к диалогу для обеспечения собственных интересов мирными методами. В то же время в кремле отмечают приоритетность собственной стратегии безопасности, игнорируя возможные изменения в глобальной политической конъюнктуре из-за гибели ключевого союзника в Тегеране.

Официальная позиция москвы по дипломатическому урегулированию

Отвечая на вопрос журналистов о целесообразности продолжения переговорного процесса после атаки на Иран, песков подтвердил, что курс кремля остается неизменным. По его словам, россия и в дальнейшем считает политико-дипломатический путь приоритетным, ссылаясь на ранее озвученные заявления путина.

ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада

россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является лучшим способом, и россия сохраняет свою открытость, чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими мирными методами

– отметил песков.

Скепсис относительно посредничества США и реакция на убийство Хаменеи

Несмотря на декларации об открытости к диалогу, в кремле выражают сдержанное отношение к роли Вашингтона как возможного медиатора в будущих переговорах. Песков отметил, что хотя усилия Штатов принимаются во внимание, москва полагается исключительно на собственные силы и оценки ситуации.

Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе

– добавил чиновник.

Ранее российский диктатор путин выразил официальные соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Он назвал убийство Али Хаменеи актом, который был совершен с циничным нарушением всех норм международного права и человеческой морали.

Постпред рф в ООН цинично призвал к мирному урегулированию конфликта в Иране и прекращению огня

Степан Гафтко

