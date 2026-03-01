Постпред рф в ООН цинично призвал к мирному урегулированию конфликта в Иране и прекращению огня

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 5160 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 12094 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 29540 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 38331 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 49571 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 43352 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 47414 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 49527 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 55734 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49569 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
72%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране28 февраля, 18:20 • 8492 просмотра
РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США - Буданов28 февраля, 18:34 • 6788 просмотра
Израиль закрывает месторождения природного газа на фоне атаки на Иран28 февраля, 19:01 • 7434 просмотра
Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига28 февраля, 19:40 • 6080 просмотра
Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios28 февраля, 20:17 • 6886 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 45043 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 49138 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 41598 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 45574 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 46577 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Пит Хегсетх
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 24841 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 24469 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 24195 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 24300 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29127 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Нефть марки Brent
Шахед-136

Постпред рф в ООН цинично призвал к мирному урегулированию конфликта в Иране и прекращению огня

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя осудил действия США и Израиля, требуя немедленно остановить бомбардировки иранских объектов. Он подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта.

Постпред рф в ООН цинично призвал к мирному урегулированию конфликта в Иране и прекращению огня

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил с заявлением, в котором осудил действия США и Израиля, назвав их недопустимыми на фоне масштабной военной операции. Российский дипломат потребовал немедленно остановить бомбардировки иранских объектов, апеллируя к необходимости дипломатического разрешения споров. Об этом пишет УНН.

Подробности

Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты и Израиль немедленно прекратили свои действия

– заявил Небензя во время выступления в Совете Безопасности.

Он также подчеркнул, что Москва видит выход из ситуации только через политические инструменты.

Особый акцент постпред РФ сделал на необходимости учета интересов Тегерана и соблюдения международных норм, которые сама Россия систематически нарушает.

Мы настаиваем на возобновлении усилий на основе взаимного уважения и баланса интересов

– подчеркнул Небензя, пытаясь представить Россию как миротворца в ближневосточном конфликте.

Такие заявления вызвали волну критики среди западных дипломатов, которые указали на вопиющее лицемерие Кремля, призывающего к миру в Иране, одновременно продолжая войну в Украине.

Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию01.03.26, 04:00 • 2456 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Организация Объединенных Наций
Тегеран
Соединённые Штаты
Украина
Иран