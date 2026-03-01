Постпред рф в ООН цинично призвал к мирному урегулированию конфликта в Иране и прекращению огня
Киев • УНН
Постоянный представитель рф при ООН василий небензя осудил действия США и Израиля, требуя немедленно остановить бомбардировки иранских объектов. Он подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил с заявлением, в котором осудил действия США и Израиля, назвав их недопустимыми на фоне масштабной военной операции. Российский дипломат потребовал немедленно остановить бомбардировки иранских объектов, апеллируя к необходимости дипломатического разрешения споров. Об этом пишет УНН.
Подробности
Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты и Израиль немедленно прекратили свои действия
Он также подчеркнул, что Москва видит выход из ситуации только через политические инструменты.
Особый акцент постпред РФ сделал на необходимости учета интересов Тегерана и соблюдения международных норм, которые сама Россия систематически нарушает.
Мы настаиваем на возобновлении усилий на основе взаимного уважения и баланса интересов
Такие заявления вызвали волну критики среди западных дипломатов, которые указали на вопиющее лицемерие Кремля, призывающего к миру в Иране, одновременно продолжая войну в Украине.
