28 февраля, 12:56 • 18685 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 28339 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 28239 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 35169 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 40130 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 49237 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 45638 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 49791 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 47938 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44684 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Израиль закрывает месторождения природного газа на фоне атаки на Иран

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Израиль приказал временно остановить работу некоторых газовых месторождений из-за совместной с США атаки на Иран. Это является мерой предосторожности, Energean Plc подтвердил приостановку производства.

Израиль закрывает месторождения природного газа на фоне атаки на Иран

Израиль приказал временно остановить работу некоторых газовых месторождений после начала совместной с США атаки на Иран. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Остановка является мерой предосторожности, говорится в заявлении Министерства энергетики. Там не уточняют, каких именно месторождений это касается. Energean Plc, оператор месторождения Кариш, заявил, что ему было поручено приостановить производство.

Этот шаг повторяет действия, предпринятые в прошлом году, когда Иран подвергся израильской атаке и ответил ответными ударами. В июне Израиль остановил работу своего крупнейшего газового месторождения – Левиафан, а также Кариш, что привело к прекращению поставок в зависимый от импорта Египет.

Хотя Energean поставляет газ только на внутренний рынок, два других израильских месторождения, Левиафан и Тамар, также экспортируют топливо. Компания Chevron Corp., которая является оператором обоих месторождений, отказалась комментировать возможные остановки в субботу.

Американо-израильские атаки и ответные меры Тегерана против американских военных баз в нескольких странах повышают риск более широкой войны в регионе, который является ключевым для мировых поставок энергии.

ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране28.02.26, 20:20 • 1796 просмотров

Месторождение Левиафан обязано поставлять в Египет около 4,5 млрд кубометров газа в год, и зависимость Каира будет расти после соглашения на 35 млрд долларов, заключенного в прошлом году, которое предусматривает поставки 130 млрд кубометров с 2026 по 2040 год.

Египет стал нетто-импортером газа в 2024 году и с тех пор закупил значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ), заключив контракты на поставки до 2028 года.

Увеличение поставок из Израиля могло бы позволить Каиру в будущем сократить импорт СПГ. Газ из Левиафана дешевле, однако перебои в добыче, как прошлым летом, так и сейчас, подчеркивают уязвимость этого маршрута.

Июньское прекращение поставок вынудило правительство Египта остановить газоснабжение для некоторых отраслей промышленности, в частности для производителей удобрений.

Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив - СМИ28.02.26, 19:23 • 3962 просмотра

Ольга Розгон

