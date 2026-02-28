Израиль закрывает месторождения природного газа на фоне атаки на Иран

Израиль приказал временно остановить работу некоторых газовых месторождений после начала совместной с США атаки на Иран. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Остановка является мерой предосторожности, говорится в заявлении Министерства энергетики. Там не уточняют, каких именно месторождений это касается. Energean Plc, оператор месторождения Кариш, заявил, что ему было поручено приостановить производство.

Этот шаг повторяет действия, предпринятые в прошлом году, когда Иран подвергся израильской атаке и ответил ответными ударами. В июне Израиль остановил работу своего крупнейшего газового месторождения – Левиафан, а также Кариш, что привело к прекращению поставок в зависимый от импорта Египет.

Хотя Energean поставляет газ только на внутренний рынок, два других израильских месторождения, Левиафан и Тамар, также экспортируют топливо. Компания Chevron Corp., которая является оператором обоих месторождений, отказалась комментировать возможные остановки в субботу.

Американо-израильские атаки и ответные меры Тегерана против американских военных баз в нескольких странах повышают риск более широкой войны в регионе, который является ключевым для мировых поставок энергии.

Месторождение Левиафан обязано поставлять в Египет около 4,5 млрд кубометров газа в год, и зависимость Каира будет расти после соглашения на 35 млрд долларов, заключенного в прошлом году, которое предусматривает поставки 130 млрд кубометров с 2026 по 2040 год.

Египет стал нетто-импортером газа в 2024 году и с тех пор закупил значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ), заключив контракты на поставки до 2028 года.

Увеличение поставок из Израиля могло бы позволить Каиру в будущем сократить импорт СПГ. Газ из Левиафана дешевле, однако перебои в добыче, как прошлым летом, так и сейчас, подчеркивают уязвимость этого маршрута.

Июньское прекращение поставок вынудило правительство Египта остановить газоснабжение для некоторых отраслей промышленности, в частности для производителей удобрений.

