28 лютого, 12:56 • 18722 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 28397 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 28270 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 35197 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 40154 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 49258 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 45649 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49794 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 47943 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44684 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Ізраїль закриває родовища природного газу на тлі атаки на Іран

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Ізраїль наказав тимчасово зупинити роботу деяких газових родовищ через спільну з США атаку на Іран. Це є запобіжним заходом безпеки, Energean Plc підтвердив призупинення виробництва.

Ізраїль закриває родовища природного газу на тлі атаки на Іран

Ізраїль наказав тимчасово зупинити роботу деяких газових родовищ після початку спільної з США атаки на Іран. Про це повідомля Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зупинка є запобіжним заходом безпеки, йдеться в заяві Міністерства енергетики. Там не уточнюють, яких саме родовищ це стосується. Energean Plc , оператор родовища Каріш, заявив, що йому було доручено призупинити виробництво.

Цей крок повторює дії, вжиті торік, коли Іран зазнав ізраїльської атаки та відповів ударами у відповідь. У червні Ізраїль зупинив роботу свого найбільшого газового родовища – Левіафан, а також Каріш, що призвело до припинення постачання до залежного від імпорту Єгипту.

Хоча Energean постачає газ лише на внутрішній ринок, два інші ізраїльські родовища, Левіафан і Тамар, також експортують паливо. Компанія Chevron Corp., яка є оператором обох родовищ, відмовилася коментувати можливі зупинки в суботу.

Американо-ізраїльські атаки та заходи у відповідь Тегерана проти американських військових баз у кількох країнах підвищують ризик ширшої війни в регіоні, який є ключовим для світових поставок енергії.

ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані28.02.26, 20:20 • 1866 переглядiв

Родовища Левіафан зобов’язане постачати до Єгипту близько 4,5 млрд кубометрів газу на рік, і залежність Каїру зростатиме після угоди на 35 млрд доларів, укладеної торік, яка передбачає постачання 130 млрд кубометрів із 2026 до 2040 року.

Єгипет став нетто-імпортером газу у 2024 році та відтоді закупив значні обсяги зрідженого природного газу (LNG), уклавши контракти на постачання до 2028 року.

Збільшення поставок з Ізраїлю могло б дозволити Каїру в майбутньому скоротити імпорт LNG. Газ із Левіафану дешевший, однак перебої у видобутку, як минулого літа, так і зараз, підкреслюють вразливість цього маршруту.

Червневе припинення поставок змусило уряд Єгипту зупинити газопостачання для деяких галузей промисловості, зокрема для виробників добрив.

Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку - ЗМІ28.02.26, 19:23 • 4022 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Ізраїль
Bloomberg
Єгипет
Іран