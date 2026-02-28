$43.210.00
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 26069 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 26611 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 33559 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 38684 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 48308 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 45174 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49547 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 47616 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44522 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані

Київ • УНН

 • 54 перегляди

ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані, включаючи радари, ППО та балістичну ракетну інфраструктуру. Атака була спрямована на зменшення ударних можливостей Ірану та встановлення повітряного домінування.

ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що понад 200 літаків ізраїльських ВПС у ніч на суботу завдали ударів по 500 цілях в Ірані — це найбільша повітряна атака, коли-небудь проведена ізраїльськими силами. Про це повідомляє The Jerusalem Post, пише УНН.

Деталі

Перша хвиля була спрямована по десятках радарів і засобів протиповітряної оборони, особливо в частині Ірану, розташованій ближче до Ізраїлю, а також у районі Тегерана.

Під час другої хвилі ВПС завдали ударів по балістичній ракетній інфраструктурі Ірану, намагаючись зменшити його можливості завдавати ударів по ізраїльській території.

У районі Тебріза ЦАХАЛ атакував важливий об’єкт, з якого Ісламська Республіка випустила десятки балістичних ракет по Ізраїлю.

ЦАХАЛ також працює над встановленням повітряного домінування в зоні операції, якого йому вдалося досягти у червні 2025 року, щоб мати можливість утримувати безпілотники та інші літальні апарати в районах, звідки Тегеран може намагатися завдати ударів по Ізраїлю, і знищувати ракетні розрахунки ще до здійснення пусків.

Операція "Рев лева" - Ізраїль показав перші кадри ударів по Ірану28.02.26, 14:22 • 6938 переглядiв

Ольга Розгон

