ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що понад 200 літаків ізраїльських ВПС у ніч на суботу завдали ударів по 500 цілях в Ірані — це найбільша повітряна атака, коли-небудь проведена ізраїльськими силами. Про це повідомляє The Jerusalem Post, пише УНН.

Деталі

Перша хвиля була спрямована по десятках радарів і засобів протиповітряної оборони, особливо в частині Ірану, розташованій ближче до Ізраїлю, а також у районі Тегерана.

Під час другої хвилі ВПС завдали ударів по балістичній ракетній інфраструктурі Ірану, намагаючись зменшити його можливості завдавати ударів по ізраїльській території.

У районі Тебріза ЦАХАЛ атакував важливий об’єкт, з якого Ісламська Республіка випустила десятки балістичних ракет по Ізраїлю.

ЦАХАЛ також працює над встановленням повітряного домінування в зоні операції, якого йому вдалося досягти у червні 2025 року, щоб мати можливість утримувати безпілотники та інші літальні апарати в районах, звідки Тегеран може намагатися завдати ударів по Ізраїлю, і знищувати ракетні розрахунки ще до здійснення пусків.

Операція "Рев лева" - Ізраїль показав перші кадри ударів по Ірану