Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера
Київ • УНН
Французький діджей Девід Гетта та акторка Джессіка Ледон стали батьками другого сина, якого назвали Скайлер. Пара довго приховувала вагітність та показала фотографії малюка після його народження.
Французький діджей світового рівня Девід Гетта знову став батьком. Другого сина йому народила акторка та модель Джессіка Ледон. При цьому, варто зазначити, що діджей ще має двох дітей від першого шлюбу. Отож, пара довго тримала майбутнє поповнення в родині в секреті і розкрила новину лише після народження малюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.
Деталі
У сомережах пара розповсюдила серію теплих і зворушливих знімків. Цікаво, що спочатку вони показали кадр, де Джессіка демонструє помітний животик. Також вони потішили знімком із сином Саяном.
На інших же кадрах сім’я вже постає у повному складі: до них приєднався другий син Гетти та Ледон, якого назвали Скайлер. Пара не стала приховувати обличчя новонародженого, а відтак фоловери мали можливість найпершими побачити світлини найпершими.
До речі, Девід Гетта та Джессіка Ледон разом із 2015 року. Раніше, 17 березня 2024 року, у пари народився син Саян. Крім цього, 58-річний діджей виховує двох дорослих дітей від попереднього шлюбу з Кеті: 22-річного Тіма та 18-річну Енджі.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, Український артист Віталій Козловський опублікував серію світлин свого сина Оскара, який відзначив другий день народження. Співак подякував дружині та бабусям за підтримку.