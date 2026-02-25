$43.260.03
19:42 • 4398 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 10441 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 13064 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 12982 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 13608 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 13636 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 24826 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17958 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17364 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 32362 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сину Віталія Козловського - 2 роки: артист показав зворушливе святкування дня народження малюка

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Український артист Віталій Козловський опублікував серію світлин свого сина Оскара, який відзначив другий день народження. Співак подякував дружині та бабусям за підтримку.

Сину Віталія Козловського - 2 роки: артист показав зворушливе святкування дня народження малюка

Український артист Віталій Козловський поділився особливим сімейним святом - його син Оскар від дружини Юлії Бакуменко відзначив другий день народження. З нагоди свята виконавець опублікував серію світлин із хлопчиком - від архівних кадрів до нових, показавши, як підріс малюк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

У дописі співак ніжно звернувся до сина, зізнавшись, що поява Оскара змінила його життя та стала потужною мотивацією.

Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти з’явився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь-що з любов’ю. Ти - моя мотивація і мій щоденний "пендель"

- написав артист.

Козловський також показав, як минуло святкування. Для іменинника підготували торт зі свічкою у формі цифри два, а сам Оскар у святковому ковпачку задував її під оплески батьків. Серед подарунків хлопчик отримав інтерактивного іграшкового песика, який має понад 150 реакцій.

Окрім привітань синові, артист публічно подякував дружині за любов і турботу, якою вона оточує дитину, а також висловив вдячність бабусям за підтримку родини.

"Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною… Дорога моя, кохана, дякую тобі, що наділяєш нашого сина силою безмежної любові", - додав співак.

 Нагадаємо

Дженніфер Лопес привітала своїх дітей, Еммі та Макса, з 18-річчям, згадавши їхнє народження у сніжну ніч 22 лютого 2008 року.

