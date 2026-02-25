Сину Віталія Козловського - 2 роки: артист показав зворушливе святкування дня народження малюка
Український артист Віталій Козловський опублікував серію світлин свого сина Оскара, який відзначив другий день народження. Співак подякував дружині та бабусям за підтримку.
Український артист Віталій Козловський поділився особливим сімейним святом - його син Оскар від дружини Юлії Бакуменко відзначив другий день народження. З нагоди свята виконавець опублікував серію світлин із хлопчиком - від архівних кадрів до нових, показавши, як підріс малюк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.
У дописі співак ніжно звернувся до сина, зізнавшись, що поява Оскара змінила його життя та стала потужною мотивацією.
Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти з’явився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь-що з любов’ю. Ти - моя мотивація і мій щоденний "пендель"
Козловський також показав, як минуло святкування. Для іменинника підготували торт зі свічкою у формі цифри два, а сам Оскар у святковому ковпачку задував її під оплески батьків. Серед подарунків хлопчик отримав інтерактивного іграшкового песика, який має понад 150 реакцій.
Окрім привітань синові, артист публічно подякував дружині за любов і турботу, якою вона оточує дитину, а також висловив вдячність бабусям за підтримку родини.
"Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною… Дорога моя, кохана, дякую тобі, що наділяєш нашого сина силою безмежної любові", - додав співак.
