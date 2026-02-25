Сыну Виталия Козловского — 2 года: артист показал трогательное празднование дня рождения малыша

$43.260.03
19:42 • 3862 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 10032 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 12679 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 12648 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 13362 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 13529 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 24533 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17913 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17331 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 32130 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 24537 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 32135 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 53658 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 63318 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
23 февраля, 14:00
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
24 февраля, 19:45
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
24 февраля, 16:37
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
24 февраля, 14:59
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
24 февраля, 12:26
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
23 февраля, 21:02
Instagram

Сыну Виталия Козловского — 2 года: артист показал трогательное празднование дня рождения малыша

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинский артист Виталий Козловский опубликовал серию фотографий своего сына Оскара, который отметил второй день рождения. Певец поблагодарил жену и бабушек за поддержку.

Сыну Виталия Козловского — 2 года: артист показал трогательное празднование дня рождения малыша

Украинский артист Виталий Козловский поделился особым семейным праздником - его сын Оскар от жены Юлии Бакуменко отметил второй день рождения. По случаю праздника исполнитель опубликовал серию фотографий с мальчиком - от архивных кадров до новых, показав, как подрос малыш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Детали

В сообщении певец нежно обратился к сыну, признавшись, что появление Оскара изменило его жизнь и стало мощной мотивацией.

Сыночек, мой маленький мальчик. Мы так счастливы, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать что-либо с любовью. Ты - моя мотивация и мой ежедневный "пендель"

- написал артист.

Козловский также показал, как прошло празднование. Для именинника подготовили торт со свечой в форме цифры два, а сам Оскар в праздничном колпачке задувал ее под аплодисменты родителей. Среди подарков мальчик получил интерактивного игрушечного песика, который имеет более 150 реакций.

Помимо поздравлений сыну, артист публично поблагодарил жену за любовь и заботу, которой она окружает ребенка, а также выразил благодарность бабушкам за поддержку семьи.

"Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной… Дорогая моя, любимая, спасибо тебе, что наделяешь нашего сына силой безграничной любви", - добавил певец.

 Напомним

Дженнифер Лопес поздравила своих детей, Эмми и Макса, с 18-летием, вспомнив их рождение в снежную ночь 22 февраля 2008 года.

Станислав Кармазин

Культура
Музыкант