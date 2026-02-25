Сыну Виталия Козловского — 2 года: артист показал трогательное празднование дня рождения малыша
Киев • УНН
Украинский артист Виталий Козловский опубликовал серию фотографий своего сына Оскара, который отметил второй день рождения. Певец поблагодарил жену и бабушек за поддержку.
Украинский артист Виталий Козловский поделился особым семейным праздником - его сын Оскар от жены Юлии Бакуменко отметил второй день рождения. По случаю праздника исполнитель опубликовал серию фотографий с мальчиком - от архивных кадров до новых, показав, как подрос малыш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.
Детали
В сообщении певец нежно обратился к сыну, признавшись, что появление Оскара изменило его жизнь и стало мощной мотивацией.
Сыночек, мой маленький мальчик. Мы так счастливы, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать что-либо с любовью. Ты - моя мотивация и мой ежедневный "пендель"
Козловский также показал, как прошло празднование. Для именинника подготовили торт со свечой в форме цифры два, а сам Оскар в праздничном колпачке задувал ее под аплодисменты родителей. Среди подарков мальчик получил интерактивного игрушечного песика, который имеет более 150 реакций.
Помимо поздравлений сыну, артист публично поблагодарил жену за любовь и заботу, которой она окружает ребенка, а также выразил благодарность бабушкам за поддержку семьи.
"Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной… Дорогая моя, любимая, спасибо тебе, что наделяешь нашего сына силой безграничной любви", - добавил певец.
Напомним
