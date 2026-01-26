Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ

$43.140.03
13:53 • 2120 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 7440 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 11900 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 21034 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 18129 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 36673 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 19812 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 35323 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22811 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27724 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 21047 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 36683 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 26571 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 35328 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 112730 просмотра
УНН Lite
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 12 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 682 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 7032 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 31889 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 31307 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Как говорит Недзельский, Винник активно поддерживал украинских военных, однако хейт в соцсетях и публичное давление негативно повлияли на физическое состояние певца.

Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ

Друг популярного певца Олега Винника, музыкант и военнослужащий Роман Недзельский раскрыл подробности состояния здоровья артиста и объяснил, почему он не присоединился к службе в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Романа, которое он дал блогеру Наталье Влащенко.

Как говорит Недзельский, Винник активно поддерживал украинских военных, однако хейт в соцсетях и публичное давление негативно повлияли на физическое состояние певца. Роман также рассказал, что Олег перенес два инсульта и тяжело пережил хейт в свой адрес.

С начала войны он один из первых помогал нашему батальону. Очень людям мешает то, что кто-то блестит. Олег самодостаточен, я дважды был у него в Германии: ездил забирал машины и мы с ним виделись. Он очень тяжело пережил этот хейт. Олег получил один инсульт, потом второй. Я потом к нему приехал, чтобы он записал обращение к меценатам, а у него лицо было перекошено. Не хотел, чтобы люди его таким видели. И он восстановился за полгода

- сказал Недзельский.

Музыкант добавил, что Винник рассматривал возможность службы в составе "Культурного десанта", где уже служат другие известные артисты, и был настроен позитивно, однако командование отказало в перспективе службы Олега, так как, по словам командиров, для них "это будет токсично".

Станислав Кармазин

УНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Олег Винник
Вооруженные силы Украины
Германия