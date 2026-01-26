Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ

Друг популярного певца Олега Винника, музыкант и военнослужащий Роман Недзельский раскрыл подробности состояния здоровья артиста и объяснил, почему он не присоединился к службе в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Романа, которое он дал блогеру Наталье Влащенко.

Как говорит Недзельский, Винник активно поддерживал украинских военных, однако хейт в соцсетях и публичное давление негативно повлияли на физическое состояние певца. Роман также рассказал, что Олег перенес два инсульта и тяжело пережил хейт в свой адрес.

С начала войны он один из первых помогал нашему батальону. Очень людям мешает то, что кто-то блестит. Олег самодостаточен, я дважды был у него в Германии: ездил забирал машины и мы с ним виделись. Он очень тяжело пережил этот хейт. Олег получил один инсульт, потом второй. Я потом к нему приехал, чтобы он записал обращение к меценатам, а у него лицо было перекошено. Не хотел, чтобы люди его таким видели. И он восстановился за полгода - сказал Недзельский.

Музыкант добавил, что Винник рассматривал возможность службы в составе "Культурного десанта", где уже служат другие известные артисты, и был настроен позитивно, однако командование отказало в перспективе службы Олега, так как, по словам командиров, для них "это будет токсично".