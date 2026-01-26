$43.140.03
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 7492 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 11927 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 21095 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 18168 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 36726 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 19832 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 35350 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 22817 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27731 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
УНН Lite
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 32 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 700 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 7056 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 31901 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 31316 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Як говорить Недзельський, Винник активно підтримував українських військових, однак хейт у соцмережах та публічний тиск негативно вплинули на фізичний стан співака.

Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ

Друг популярного співака Олега Винника, музикант і військовослужбовець Роман Недзельський розкрив подробиці стану здоров’я артиста та пояснив, чому він не долучився до служби у Збройних Силах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Романа, яке він дав блогерці Наталії Влащенко.

Як говорить Недзельський, Винник активно підтримував українських військових, однак хейт у соцмережах та публічний тиск негативно вплинули на фізичний стан співака. Роман також розповів, що Олег переніс два інсульти та важко пережив хейт на свою адресу.

Від початку війни він один із перших допомагав нашому батальйону. Дуже людям заважає те, що хтось блищить. Олег самодостатній, я двічі був у нього у Німеччині: їздив забирав машини й ми з ним бачилися. Він дуже важко пережив цей хейт. Олег отримав один інсульт, потім другий. Я потім до нього приїхав, аби він записав звернення до меценатів, а у нього лице було перекошене. Не хотів, щоб люди його таким бачили. І він відновився за пів року 

- сказав Недзельський.

Музикант додав, що Винник розглядав можливість служби у складі "Культурного десанту", де вже служать інші відомі артисти, і був налаштований позитивно, однак командування відмовило у перспективі служби Олега, так як, за словами командирів, для них "це буде токсично".

Станіслав Кармазін

