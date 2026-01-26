Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ

Друг популярного співака Олега Винника, музикант і військовослужбовець Роман Недзельський розкрив подробиці стану здоров’я артиста та пояснив, чому він не долучився до служби у Збройних Силах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Романа, яке він дав блогерці Наталії Влащенко.

Як говорить Недзельський, Винник активно підтримував українських військових, однак хейт у соцмережах та публічний тиск негативно вплинули на фізичний стан співака. Роман також розповів, що Олег переніс два інсульти та важко пережив хейт на свою адресу.

Від початку війни він один із перших допомагав нашому батальйону. Дуже людям заважає те, що хтось блищить. Олег самодостатній, я двічі був у нього у Німеччині: їздив забирав машини й ми з ним бачилися. Він дуже важко пережив цей хейт. Олег отримав один інсульт, потім другий. Я потім до нього приїхав, аби він записав звернення до меценатів, а у нього лице було перекошене. Не хотів, щоб люди його таким бачили. І він відновився за пів року - сказав Недзельський.

Музикант додав, що Винник розглядав можливість служби у складі "Культурного десанту", де вже служать інші відомі артисти, і був налаштований позитивно, однак командування відмовило у перспективі служби Олега, так як, за словами командирів, для них "це буде токсично".