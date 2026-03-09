Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти

Весняна посівна в Україні стартує, та хоч і пізніше, "але без ризиків для продовольчої безпеки" на тлі подорожчання пального, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.

В Україні розпочинається весняна посівна кампанія. У більшості регіонів польові роботи стартують дещо пізніше через глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив. Водночас аграрії мають необхідні запаси пального, насіння та ресурсів. - повідомили у міністерстві.

"Цього року посівна розпочнеться трішки пізніше, ніж середньостатистично, тому що було і промерзання метрового шару ґрунту в багатьох регіонах, скажемо так, не середньостатистичне, а аномальне порівняно з такою класичною середньою зимою останніх років. Аналогічно сніг - ще сніговий покрив в багатьох регіонах не зійшов. Тому ми очікуємо, що в цілому по країні посівна буде йти поетапно. Вона класично з півдня розпочинається - Миколаївщина, Одеська область, Дніпропетровська, інші - і буде рухатися. Але очікуємо, що до середніх термінів це буде десь на тижня два затримка з початком. Це не означає, що потім не буде надолужено. Може потім темп бути просто швидший, але дійсно такий старт посівної - десь плюс два тижні до середньорічного", - прокоментував у телемарафоні заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Підвищення цін на пальне та старт посівної

"Дійсно, розпочалася посівна кампанія. (…) З точки зору виконання робіт на сьогодні, зрозуміло, що всі запас мають і купили відповідно паливо завчасно, але незабаром вже буде обробіток, потім буде догляд за рослинами, потім буде збір врожаю. Тому це такий постійний процес і постійно потрібно долучатися", - зазначив Висоцький з приводу підвищення цін на пальне у контексті агроробіт.

Вплив подорожчання пального на ціни на продукти

"На сьогодні поки що ми не можемо говорити, що це якось критично вплине на кінцеву вартість сільськогосподарської продукції. Так, паливо - це залежить від культури - може бути 10-15% собівартості. Поки що це зростання, воно може говорити про 1-2% кінцевої собівартості, тому це не є чимось на сьогодні критичним. Уряд застосовує всі необхідні заходи для того, щоб ситуація була стабільна, і впевнений, що зможе це врегулювати. Тому є занепокоєння, але ми не вбачаємо на сьогодні якихось причин для катастрофічного якоїсь паніки в цій частині. І всі фермери роблять посівну згідно з графіком і продовжують працювати, вирощуючи хліб", - наголосив Висоцький.

Вплив морозів на посіви озимини

"Оцінка показує, що в національному масштабі ситуація не критична. Тобто, у більшості регіонів втрати менше 10%, там навіть 3-5%, а є регіони, де зовсім немає. (...) Де ситуація трішки гірша, це Кіровоградська область. Там є ймовірність, що може бути втрата до 30-40%, Вінницька область - 20-30% і Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська області - там може бути 10-20%, решта областей менше 10% або взагалі відсутні. Тому якоїсь такої загрози в національному масштабі для продовольчої безпеки з урахуванням такої нетипово холодної зими на сьогодні немає", - вказав Висоцький.

При цьому, як зазначається, держава продовжує підтримку агросектору. Ключовий інструмент - програма "Доступні кредити 5-7-9%", яку продовжено до 31 березня 2027 року, а для прифронтових регіонів - до 31 грудня 2027 року. Також діють інші програми підтримки: гранти на закладку садів і теплиць, підтримка будівництва овочесховищ, розвиток зрошення, спеціальні інструменти для прифронтових регіонів.

Важливим фактором відновлення агровиробництва, як вказано, залишається розмінування - за останній період очищено 30-40 тис. га агроземель.

