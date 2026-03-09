Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Київ • УНН
Посівна почнеться на два тижні пізніше через промерзання ґрунту. Подорожчання пального та стан озимини не загрожують продовольчій безпеці країни.
Весняна посівна в Україні стартує, та хоч і пізніше, "але без ризиків для продовольчої безпеки" на тлі подорожчання пального, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.
В Україні розпочинається весняна посівна кампанія. У більшості регіонів польові роботи стартують дещо пізніше через глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив. Водночас аграрії мають необхідні запаси пального, насіння та ресурсів.
"Цього року посівна розпочнеться трішки пізніше, ніж середньостатистично, тому що було і промерзання метрового шару ґрунту в багатьох регіонах, скажемо так, не середньостатистичне, а аномальне порівняно з такою класичною середньою зимою останніх років. Аналогічно сніг - ще сніговий покрив в багатьох регіонах не зійшов. Тому ми очікуємо, що в цілому по країні посівна буде йти поетапно. Вона класично з півдня розпочинається - Миколаївщина, Одеська область, Дніпропетровська, інші - і буде рухатися. Але очікуємо, що до середніх термінів це буде десь на тижня два затримка з початком. Це не означає, що потім не буде надолужено. Може потім темп бути просто швидший, але дійсно такий старт посівної - десь плюс два тижні до середньорічного", - прокоментував у телемарафоні заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.
Підвищення цін на пальне та старт посівної
"Дійсно, розпочалася посівна кампанія. (…) З точки зору виконання робіт на сьогодні, зрозуміло, що всі запас мають і купили відповідно паливо завчасно, але незабаром вже буде обробіток, потім буде догляд за рослинами, потім буде збір врожаю. Тому це такий постійний процес і постійно потрібно долучатися", - зазначив Висоцький з приводу підвищення цін на пальне у контексті агроробіт.
Вплив подорожчання пального на ціни на продукти
"На сьогодні поки що ми не можемо говорити, що це якось критично вплине на кінцеву вартість сільськогосподарської продукції. Так, паливо - це залежить від культури - може бути 10-15% собівартості. Поки що це зростання, воно може говорити про 1-2% кінцевої собівартості, тому це не є чимось на сьогодні критичним. Уряд застосовує всі необхідні заходи для того, щоб ситуація була стабільна, і впевнений, що зможе це врегулювати. Тому є занепокоєння, але ми не вбачаємо на сьогодні якихось причин для катастрофічного якоїсь паніки в цій частині. І всі фермери роблять посівну згідно з графіком і продовжують працювати, вирощуючи хліб", - наголосив Висоцький.
Вплив морозів на посіви озимини
"Оцінка показує, що в національному масштабі ситуація не критична. Тобто, у більшості регіонів втрати менше 10%, там навіть 3-5%, а є регіони, де зовсім немає. (...) Де ситуація трішки гірша, це Кіровоградська область. Там є ймовірність, що може бути втрата до 30-40%, Вінницька область - 20-30% і Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська області - там може бути 10-20%, решта областей менше 10% або взагалі відсутні. Тому якоїсь такої загрози в національному масштабі для продовольчої безпеки з урахуванням такої нетипово холодної зими на сьогодні немає", - вказав Висоцький.
При цьому, як зазначається, держава продовжує підтримку агросектору. Ключовий інструмент - програма "Доступні кредити 5-7-9%", яку продовжено до 31 березня 2027 року, а для прифронтових регіонів - до 31 грудня 2027 року. Також діють інші програми підтримки: гранти на закладку садів і теплиць, підтримка будівництва овочесховищ, розвиток зрошення, спеціальні інструменти для прифронтових регіонів.
Важливим фактором відновлення агровиробництва, як вказано, залишається розмінування - за останній період очищено 30-40 тис. га агроземель.
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні07.03.26, 12:22 • 45412 переглядiв