Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 11652 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 33190 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 55872 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 87606 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 51859 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 45135 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33535 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40813 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82148 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45412 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
39%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 31735 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 14017 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 25351 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 18068 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 10182 перегляди
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 9520 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 87614 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 92939 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 97384 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 127241 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 7220 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 10215 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 29296 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 36268 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 38108 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Ракетний комплекс "Панцир"

Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Посівна почнеться на два тижні пізніше через промерзання ґрунту. Подорожчання пального та стан озимини не загрожують продовольчій безпеці країни.

Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти

Весняна посівна в Україні стартує, та хоч і пізніше, "але без ризиків для продовольчої безпеки" на тлі подорожчання пального, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.

В Україні розпочинається весняна посівна кампанія. У більшості регіонів польові роботи стартують дещо пізніше через глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив. Водночас аграрії мають необхідні запаси пального, насіння та ресурсів.

- повідомили у міністерстві.

"Цього року посівна розпочнеться трішки пізніше, ніж середньостатистично, тому що було і промерзання метрового шару ґрунту в багатьох регіонах, скажемо так, не середньостатистичне, а аномальне порівняно з такою класичною середньою зимою останніх років. Аналогічно сніг - ще сніговий покрив в багатьох регіонах не зійшов. Тому ми очікуємо, що в цілому по країні посівна буде йти поетапно. Вона класично з півдня розпочинається - Миколаївщина, Одеська область, Дніпропетровська, інші - і буде рухатися. Але очікуємо, що до середніх термінів це буде десь на тижня два затримка з початком. Це не означає, що потім не буде надолужено. Може потім темп бути просто швидший, але дійсно такий старт посівної - десь плюс два тижні до середньорічного", - прокоментував у телемарафоні заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Підвищення цін на пальне та старт посівної

"Дійсно, розпочалася посівна кампанія. (…) З точки зору виконання робіт на сьогодні, зрозуміло, що всі запас мають і купили відповідно паливо завчасно, але незабаром вже буде обробіток, потім буде догляд за рослинами, потім буде збір врожаю. Тому це такий постійний процес і постійно потрібно долучатися", - зазначив Висоцький з приводу підвищення цін на пальне у контексті агроробіт.

Вплив подорожчання пального на ціни на продукти

"На сьогодні поки що ми не можемо говорити, що це якось критично вплине на кінцеву вартість сільськогосподарської продукції. Так, паливо - це залежить від культури - може бути 10-15% собівартості. Поки що це зростання, воно може говорити про 1-2% кінцевої собівартості, тому це не є чимось на сьогодні критичним. Уряд застосовує всі необхідні заходи для того, щоб ситуація була стабільна, і впевнений, що зможе це врегулювати. Тому є занепокоєння, але ми не вбачаємо на сьогодні якихось причин для катастрофічного якоїсь паніки в цій частині. І всі фермери роблять посівну згідно з графіком і продовжують працювати, вирощуючи хліб", - наголосив Висоцький.

Вплив морозів на посіви озимини

"Оцінка показує, що в національному масштабі ситуація не критична. Тобто, у більшості регіонів втрати менше 10%, там навіть 3-5%, а є регіони, де зовсім немає. (...) Де ситуація трішки гірша, це Кіровоградська область. Там є ймовірність, що може бути втрата до 30-40%, Вінницька область - 20-30% і Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська області - там може бути 10-20%, решта областей менше 10% або взагалі відсутні. Тому якоїсь такої загрози в національному масштабі для продовольчої безпеки з урахуванням такої нетипово холодної зими на сьогодні немає", - вказав Висоцький.

При цьому, як зазначається, держава продовжує підтримку агросектору. Ключовий інструмент - програма "Доступні кредити 5-7-9%", яку продовжено до 31 березня 2027 року, а для прифронтових регіонів - до 31 грудня 2027 року. Також діють інші програми підтримки: гранти на закладку садів і теплиць, підтримка будівництва овочесховищ, розвиток зрошення, спеціальні інструменти для прифронтових регіонів.

Важливим фактором відновлення агровиробництва, як вказано, залишається розмінування - за останній період очищено 30-40 тис. га агроземель.

Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні07.03.26, 12:22 • 45412 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
Морози в Україні
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Сніг в Україні
Вінницька область
Миколаївська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Україна