Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні

Європейські постачальники скорочують експорт нафтопродуктів в Україну через дефіцит нафти. Експерти прогнозують зростання цін на бензин до 80 гривень.

Через війну на Близькому Сході та скорочення поставок нафти світові ринки пального опинилися під тиском, а європейські постачальники почали урізати квоти для України. На цьому тлі трейдери попереджають про дефіцит нафтопродуктів і не виключають подальшого зростання цін на бензин і дизель на українських АЗС, пише УНН

Деталі

Війна на Близькому Сході та ескалація навколо Ірану вже почали впливати на світові енергетичні ринки. Через ризики перебоїв із постачанням нафти та проблеми з морською логістикою ціни на пальне в багатьох країнах Європи помітно зросли. Найбільше це відчули водії у країнах ЄС, де бензин і дизель коштують значно дорожче, ніж в Україні.

Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки06.03.26, 14:20 • 29463 перегляди

Причиною подорожчання стали ризики для поставок нафти з Перської затоки, де зосереджені одні з найбільших запасів енергоносіїв у світі. Окрім того, експерти побоюються можливих проблем із транзитом через Ормузьку протоку - один із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані06.03.26, 14:50 • 72732 перегляди

Окрім того, за інформацією профільних ЗМІ, на ринку нафтопродуктів спостерігається зміна стратегії закордонних постачальників. Через енергетичну нестабільність уряди сусідніх країн та великі трейдери почали обмежувати експорт, щоб сформувати запаси для власних потреб.

За даними трейдерів, один із найбільших постачальників світлих нафтопродуктів в Україну - Orlen - урізав більше, ніж на 50% автомобільні партії дизельного пального з НПЗ в Мажейкяйї.

Ускладнює ситуацію і зупинка у березні на плановий ремонт одразу трьох НПЗ Orlen - у Польщі, Литві й Чехії. У перший тиждень березня профілактичні заходи почнуться на Гданському НПЗ, з 10 березня - на Мажейкяйському НПЗ, у кінці місяця - на НПЗ Unipetrol у Кралупах.

Також у цей період зупиняються на ремонт два заводи в Румунії: НПЗ Petromidia, що належить Rompetrol, та OMV Petrom. Відвантажень бензину з Rompetrol не буде, а OMV Petrom запропонували незначні обсяги.

УНН поспілкувався з українським трейдером світлих нафтопродуктів щодо квот для України, а також чим це може загрожувати. 

Квоти на паливо 

Як зазначив керівник групи компаній "Нафтотрейд Поділля", у зв’язку з тим, що на Близькому Сході війна, і, відповідно, світові поставки нафти через Ормузьку протоку припинилися, що становить близько 20% від загального експорту нафти, то відчувається дефіцит нафтопродуктів. 

"Щоб залишити завод без переробки нафти - це глобальні витрати, тобто зупинка, потім запуск… тому зменшують потужність. Відповідно, у цьому випадку зменшення поставок нафти супроводжує дефіцит. І та ж Європа потерпає від цієї війни на Близькому Сході. Стосовно того, що АМКУ заявив, що АЗС несанкціоновано піднімають ціни, - це неправда. Тому що у тій же самій Польщі, Німеччині ціни так само піднялися на 20%. У деяких країнах Європи навіть більше", - зазначає експерт. 

Він зазначає, що кожна країна Європи дивиться за власними квотами, особливо напередодні посівної кампанії, а тому зменшують, відповідно, експорт нафтопродуктів через те, що потрібно забезпечувати свій ринок. 

Відповідно, дійсно в Україні зменшили квоту більше ніж в два рази відносно тої, яка була. У менших компаніях, то взагалі "врізали" або нічого не дають, або буквально один-два автомобілі на тиждень. Так само Молдова призупинила експорт в Україну світлих нафтопродуктів. Поки їх влада ухвалила рішення, що поки вони не накопичать запаси… здається, 8 тис. тонн бензину, і 25 тис. тонн дизелю, то вони не зможуть експортувати в Україну

- додає трейдер.

До якої позначки можуть сягнути ціни на автогаз в Україні04.03.26, 17:42 • 4866 переглядiв

Найбільші експортери пального в Україну

За словами експерта, в Україну паливо імпортується з двох шляхів - південний і західний. 

"У цьому випадку в Україну великі партії дизелю надходили з грецьких заводів. Також з Саудівської Аравії… здається, завод Aramco, який іранськими "шахедами" був розбитий. На фоні того, що відбулася війна, найбільший саудівський завод припинив виробництво, то відповідно, - це вже дефіцит", - зазначає експерт. 

Він зазначає, що найбільшими експортерами пального залишаються Ізраїль, Греція, Литва, Польща, а також Литва. 

Розвиток подій 

Експерт зазначає, що "дуже показовим у питанні цін на пальне є котирування нафти Brent". 

"Її ріст за добу становив +5,8 долара - це 6,8%. Тобто, якщо я не помиляюся, останній такий стрибок був у 2019 році. Прогноз у 100 (гривень за літр бензину - ред.) поки що на фоні 91 долар за барель не буде точно, але 80 (гривень - ред.) - це реально", - наголосив експерт. 

Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США06.03.26, 00:16 • 11284 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Brent
Ізраїль
Дональд Трамп
Литва
Чехія
Греція
Саудівська Аравія
Румунія
Україна
Іран
Молдова
Польща