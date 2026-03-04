До якої позначки можуть сягнути ціни на автогаз в Україні

Ескалація на Близькому Сході одразу відбилася на українському роздрібному ринку скрапленого газу (автогазу). За кілька днів після початку загострення ціни на АЗС зросли нерівномірно: частина мереж підняла прайси на 0,5–2,0 грн/л, тоді як інші зберегли попередні значення, повідомляє УНН.

Поточні ціни та їх динаміка

Станом на початок березня автогаз на українських заправках коштує 35,95 – 38,88 грн/л у мережах Авантаж 7, БРСМ-нафта, Shell, Marshal та "Укрнафта". Дорожчий сегмент сформували "Маркет", SOCAR, КЛО, UPG та OKKO: 39,50 – 40,99 грн/л. Якщо порівняти з рівнем 28 лютого, середнє здорожчання за кілька днів становить близько 2% або приблизно 0,75 грн/л.

Найпомітніше зростання зафіксовано в окремих мережах:

AMIC: 36,99 → 37,99 грн/л (+1,00 грн; +2,7%);

MANGO: 37,79 → 38,29 грн/л (+0,50 грн; +1,3%);

UPG: 38,00 → 40,00 грн/л (+2,00 грн; +5,3%);

КЛО: 39,60 → 40,60 грн/л (+1,00 грн; +2,5%);

WOG: 39,98 → 40,98 грн/л (+1,00 грн; +2,5%);

OKKO: 39,99 → 40,99 грн/л (+1,00 грн; +2,5%).

Без змін залишилися ціни на автогаз у мережах Авантаж 7, БРСМ-нафта, Marshal, Shell, BVS, "Укрнафта", SOCAR. Окремим випадком стала АЗС "Маркет": там за чотири дні газ здорожчав на 11,3% (на 4 грн).

Чому ринок реагує нерівномірно

Як пояснюють економісти та аналітики паливного ринку, роздрібні ціни на автогаз в Україні швидко віддзеркалюють зовнішні шоки, але з неоднаковою швидкістю. Основна причина – різні моделі закупівель і запасів у мереж. Частина операторів працює з коротким циклом поповнення й оперативно переоцінює товар, орієнтуючись на поточні гуртові котирування та імпортну собівартість. Інші мають сформовані запаси, довші контракти або свідомо стримують ціну, щоб утримати трафік.

Вплив загострення на Близькому Сході проявляється через кілька каналів.

По-перше, зростає ризикова складова в цінах на енергоносії та логістику: дорожчають страхування перевезень, фрахт і фінансування оборотного капіталу.

По-друге, автогаз як продукт пов’язаний із нафтопереробкою та світовими цінами на вуглеводні, тому зміна очікувань щодо нафти швидко відображається в гуртовому сегменті. По-третє, важливий валютний фактор: посилення долара до гривні підвищує імпортну складову в собівартості.

Чому частина мереж "тримала" ціну

Економісти розтлумачують: для операторів із великим потоком клієнтів навіть різниця в 0,5–1,0 грн/л може впливати на перерозподіл попиту. Тому частина гравців намагається відтермінувати підвищення, доки не вичерпаються старі партії або доки ринок не підтвердить стійкість нового рівня гуртових цін.

Про що свідчить різноманіття цін на ринку газу

Розрив між нижнім і верхнім сегментами роздрібу нині сягає близько 5 грн/л. Це відображає різні політики мереж: частина готова жертвувати маржею заради обсягу, інші закладають вищі витрати на сервіс і підтримують преміальне позиціонування. Водночас швидкість переоцінки залежить від запасів і циклу закупівель: оператори з коротким циклом поповнення частіше реагують на гуртові котирування, тоді як мережі з більшими залишками можуть утримувати старі ціни ще кілька днів.

Потужні стрибки ціни можуть бути наслідком одномоментної переоцінки після періоду утримання ціни або швидшого переходу на дорожчі поставки. Без даних про структуру закупівель точну причину визначити неможливо, але сам масштаб зміни показує, що в окремих мережах головним фактором стає внутрішній цикл постачання.

Чого чекати в перспективі

Експерти, що досліджують й аналізують паливний ринок, попереджають: щоб оцінити, чи переросте поточне здорожчання в стійкий тренд, варто відстежувати: динаміку світових цін на енергоносії після новин із Близького Сходу, витрати міжнародної логістики та страхування, курс гривні до долара і темп, з яким гуртові ціни переносяться в роздріб.

Якщо зовнішній тиск збережеться, імовірне поступове "підтягування" цін у тих мережах, які поки їх не змінювали. А у разі деескалації в регіоні паливний ринок в Україні може перейти до стабілізації.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що після загострення безпекової ситуації довкола Ірану в українських медіа та соцмережах поширилися прогнози про можливі перебої з паливом і різке подорожчання. Паралельно фіксують часті зміни цін на АЗС і зростання попиту.