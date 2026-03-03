$43.230.13
Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила

Київ • УНН

 • 90 перегляди

З кінця 2026 року українці, які подорожують до ЄС, повинні будуть проходити платну електронну авторизацію ETIAS вартістю 20 євро. Ця система не скасовує безвізовий режим, але вимагає попереднього дозволу для короткострокових поїздок.

Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила

Із кінця 2026 року українцям, які планують короткострокові поїздки до Європейського Союзу, доведеться проходити додаткову процедуру перед виїздом. Йдеться про обов’язкову електронну авторизацію через систему ETIAS. Детальніше про те, що це означає для мандрівників, скільки коштує оформлення та навіщо це потрібно, розповість УНН.

Безвізовий режим для громадян України не скасовується, однак порядок підготовки до подорожі зміниться. Якщо раніше достатньо було мати чинний біометричний паспорт і дотримуватися правил перебування, то після запуску ETIAS перетин кордону буде неможливим без попереднього електронного дозволу.

Що таке ETIAS і чим він відрізняється від візи

ETIAS (European Travel Information and Authorization System)  — це система попередньої перевірки мандрівників, які мають право на безвізовий в’їзд до країн ЄС. Вона не є візою і не прирівнюється до візового документа. Оформлення відбуватиметься повністю онлайн, без візитів до консульства, без подачі паперових довідок та без проходження біометричних процедур.

Фактично йдеться про попередню електронну перевірку даних заявника. Дозвіл підтверджує, що особа не має обмежень для в’їзду на момент подання заявки. Водночас, навіть чинний ETIAS не гарантує автоматичний пропуск через кордон, бо остаточне рішення ухвалює прикордонна служба країни в’їзду.

Скільки коштуватиме оформлення

Подання заявки буде платним. Вартість становитиме 20 євро за кожного мандрівника. Оплата здійснюється онлайн під час заповнення анкети, і лише після цього заявка надходитиме на розгляд.

Збір є неповоротним, і навіть у разі відмови або допущеної помилки в анкеті кошти не повертаються. Саме тому особливу увагу потрібно приділити правильності написання імені, прізвища та номеру паспорта. Навіть незначна неточність може призвести до необхідності повторного оформлення дозволу з повторною оплатою.

Від сплати збору звільняються особи до 18 років, громадяни віком від 70 років, а також члени сімей громадян ЄС, які мають право на вільне пересування разом із ними. Однак навіть ці категорії повинні подати заявку.

Термін дії та обмеження перебування

Після схвалення ETIAS буде чинним до трьох років або до завершення строку дії закордонного паспорта, залежно від того, що настане раніше, тому можна буде подорожувати до Європи багаторазово без повторного оформлення перед кожною поїздкою. Однак, треба враховувати, що якщо мандрівник змінює паспорт, дозвіл автоматично втрачає чинність і його потрібно оформлювати повторно.

Авторизація дозволятиме багаторазові поїздки, однак правила безвізового перебування залишаються незмінними: не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Дні рахуються сумарно в межах усіх країн, на які поширюється дія системи.

ETIAS не дає права на працевлаштування, навчання чи довгострокове проживання. Для таких цілей, як і раніше, потрібно оформлювати національні візи або відповідні дозволи.

До яких країн діятиме система

ETIAS поширюватиметься на 30 європейських країн. Це держави Шенгенської зони, а також Болгарія, Румунія та Кіпр. Таким чином, система охопить основні туристичні та транзитні напрямки, якими традиційно користуються українці.

Як подати заявку і скільки чекати на відповідь

Оформлення здійснюватиметься виключно в електронному форматі через офіційний сайт або мобільний застосунок ETIAS. У заявці потрібно буде вказати персональні та паспортні дані, контактну інформацію, відомості про зайнятість, країну першого в’їзду та відповісти на контрольні запитання щодо безпеки й попередніх порушень міграційних правил.

У більшості випадків система працюватиме автоматично, тому рішення може надходити протягом кількох хвилин. Водночас, можливі ситуації, коли заявка потребуватиме додаткової перевірки. Тоді розгляд може тривати до чотирьох днів, а за необхідності уточнень до 14 або навіть 30 днів.

Саме тому оформлювати ETIAS рекомендують заздалегідь, особливо якщо поїздка має фіксовану дату або передбачає міжнародний рейс. Відсутність чинного дозволу може стати підставою для відмови у посадці або перетині кордону.

Що це означає для мандрівників

Запровадження ETIAS означає, що безвізові поїздки українців до ЄС залишаться можливими, але стануть більш формалізованими. Перед кожною подорожжю доведеться заздалегідь проходити електронну авторизацію та враховувати додаткові витрати.

Щоб уникнути проблем, варто перевіряти строк дії закордонного паспорта, уважно заповнювати анкету та подавати заявку з запасом часу. Чим раніше мандрівники адаптуються до нових правил, тим спокійніше зможуть планувати поїздки після запуску системи у 2026 році.

Алла Кіосак

