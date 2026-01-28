Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами

$43.130.01
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 21633 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 38337 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 30250 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 43838 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 27224 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 47671 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 24640 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18415 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 39778 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
На Харківщині завершено рятувальні роботи в поїзді, який атакував "шахед" точну кількість жертв повідомлять після ДНК-експертизи27 січня, 21:31
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності27 січня, 22:12
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори27 січня, 22:31
У Білому домі з'явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці27 січня, 22:53
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 43840 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 47671 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Італія
Білий дім
Китай
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Truth Social
Шахед-136

Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами

Київ • УНН

 108 перегляди

Нове опитування у 23 країнах ЄС виявило зростання скептицизму щодо міграційної політики Брюсселя. Більшість громадян вимагають від національних урядів самостійно охороняти кордони, що загрожує Шенгенській зоні.

Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами

Нове масштабне опитування, проведене у 23 країнах Європейського Союзу, зафіксувало критичне зростання скептицизму щодо спільної міграційної політики Брюсселя. Більшість громадян вимагають від керівництва ЄС надати національним урядам право самостійно охороняти межі своїх держав, що ставить під загрозу існування Шенгенської зони. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням компанії FGS Global, проведеним для видання Politico, 71% із майже 12 тисяч респондентів вважають, що держави-члени повинні мати значно більше повноважень для керування імміграційними процесами. Такі результати з'явилися на тлі тривалих суперечок у Брюсселі щодо реформування системи захисту зовнішніх кордонів та розподілу навантаження між країнами блоку.

ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи07.11.25, 13:23 • 26447 переглядiв

З 2025 року вже 12 урядів ЄС офіційно повідомили Єврокомісію про запровадження тимчасового прикордонного контролю, причому вісім із них назвали основною причиною саме неконтрольовану міграцію. Хоча правила Шенгену дозволяють такі заходи лише як крайній випадок, на практиці багато країн зберігають перевірки на кордонах уже кілька років поспіль.

Загроза для Шенгенської зони та "вторинні переміщення"

Міністри внутрішніх справ країн ЄС під час нещодавньої зустрічі на Кіпрі наголосили, що майбутнє Європи без внутрішніх кордонів "залежить від довіри та спільної відповідальності".

У ЄС остаточно схвалили нові правила призупинки безвізу: що передбачається і коли запрацює17.11.25, 16:45 • 3500 переглядiв

Проте довіра підривається через так звані вторинні переміщення – коли мігранти, прибувши до Італії чи Греції, безперешкодно рухаються далі до заможніших країн Північної та Західної Європи.

Відхід від координації на рівні ЄС на користь національних бар'єрів може призвести до фактичного розпаду Шенгенської зони, яка є одним із головних досягнень європейської інтеграції. Наразі Брюссель намагається знайти компроміс, який би задовольнив вимоги виборців щодо безпеки, не руйнуючи при цьому свободу пересування всередині блоку.

Європарламент підтримав ідею “військового Шенгену” для швидкого переміщення військ у ЄС17.12.25, 17:05 • 3592 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Греція
Італія
Кіпр