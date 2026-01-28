Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами

Нове масштабне опитування, проведене у 23 країнах Європейського Союзу, зафіксувало критичне зростання скептицизму щодо спільної міграційної політики Брюсселя. Більшість громадян вимагають від керівництва ЄС надати національним урядам право самостійно охороняти межі своїх держав, що ставить під загрозу існування Шенгенської зони. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням компанії FGS Global, проведеним для видання Politico, 71% із майже 12 тисяч респондентів вважають, що держави-члени повинні мати значно більше повноважень для керування імміграційними процесами. Такі результати з'явилися на тлі тривалих суперечок у Брюсселі щодо реформування системи захисту зовнішніх кордонів та розподілу навантаження між країнами блоку.

З 2025 року вже 12 урядів ЄС офіційно повідомили Єврокомісію про запровадження тимчасового прикордонного контролю, причому вісім із них назвали основною причиною саме неконтрольовану міграцію. Хоча правила Шенгену дозволяють такі заходи лише як крайній випадок, на практиці багато країн зберігають перевірки на кордонах уже кілька років поспіль.

Загроза для Шенгенської зони та "вторинні переміщення"

Міністри внутрішніх справ країн ЄС під час нещодавньої зустрічі на Кіпрі наголосили, що майбутнє Європи без внутрішніх кордонів "залежить від довіри та спільної відповідальності".

Проте довіра підривається через так звані вторинні переміщення – коли мігранти, прибувши до Італії чи Греції, безперешкодно рухаються далі до заможніших країн Північної та Західної Європи.

Відхід від координації на рівні ЄС на користь національних бар'єрів може призвести до фактичного розпаду Шенгенської зони, яка є одним із головних досягнень європейської інтеграції. Наразі Брюссель намагається знайти компроміс, який би задовольнив вимоги виборців щодо безпеки, не руйнуючи при цьому свободу пересування всередині блоку.

