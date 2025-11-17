У ЄС остаточно схвалили нові правила призупинки безвізу: що передбачається і коли запрацює

Рада Європейського Союзу схвалила нові правила ЄС щодо призупинення безвізового режиму для третіх країн, повідомили у євроінституції 17 листопада, пише УНН.

Сьогодні Рада ЄС надала остаточний дозвіл на оновлення механізму ЄС щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, яким не потрібна віза для поїздок до Шенгенської зони - повідомили у Раді ЄС.

Змінені правила, зазначили є євроінституції, "дозволять ЄС швидше та рішучіше реагувати на ситуації, коли безвізовий режим використовується не за призначенням або суперечить його інтересам".

Основні елементи оновленого механізму

Як повідомляється, з'являться нові підстави для активації механізму призупинки безвізу. Після набуття чинності нових поправок ЄС зможе скасувати безвізовий режим країни, якщо ця третя країна не відповідає візовій політиці ЄС. Окрім того, якщо в країні діє програма громадянства для інвесторів, в межах якої громадянство надається особам, які не мають реального зв'язку з цією третьою країною, ЄС може скасувати безвізовий режим для цієї країни. Те саме станеться і при погіршенні відносин ЄС із країною, наприклад, у разі порушення прав людини, вказали у євроінституції.

Новий регламент ЄС також спрощує запуск механізму призупинки безвізу.

"Наприклад, поріг у 30% - замість колишнього порога у 50% - визначає значне збільшення випадків відмови у в'їзді та перевищення терміну перебування, клопотань про надання притулку та серйозних кримінальних правопорушень", - ідеться у повідомленні.

Термін початкової призупинки безвізу збільшиться до 12 місяців (з 9 місяців наразі). Цей початковий період може бути продовжено ще на 24 місяці (замість 18 місяців наразі). Ця триваліша фаза тимчасової призупинки дозволить ЄС взаємодіяти з третьою країною для усунення обставин, що призвели до призупинення (до того, як безвізовий режим може бути остаточно скасовано).

Новий механізм також передбачає цілеспрямований підхід до припинення безвізового режиму. У той час як наразі призупинка безвізу зачіпає всіх громадян країни при продовженні початкового періоду, згідно з новими правилами, додаткова 24-місячна фаза призупинки не буде автоматично поширюватися на все населення. Натомість ЄС може ухвалити рішення (продовжити) застосовувати санкції щодо державних службовців та дипломатів.

Цей регламент ЄС набуде чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному журналі ЄС. Він матиме пряму обов'язкову силу та застосовуватиметься у державах-членах ЄС.

Нагадаємо

У жовтні Європейський парламент проголосував за гнучкіший механізм призупинення дії безвізового режиму в ЄС, включивши до підстав гібридні загрози та "золоті паспорти", порушення прав людини та невиконання рішень міжнародних судів.