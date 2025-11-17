У ЄС остаточно схвалили нові правила призупинки безвізу: що передбачається і коли запрацює

$42.040.02
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
16:21 • 2020 перегляди
14:33 • 9698 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13496 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14825 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
12:28 • 17578 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18555 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
17 листопада, 07:00 • 41649 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25103 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19292 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21610 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Популярнi новини
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
17 листопада, 08:31 • 24132 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
17 листопада, 09:03 • 22745 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість
17 листопада, 09:49 • 17725 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання
13:40 • 10546 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 10546 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 07:00 • 41649 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 08:19 • 78022 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
14 листопада, 13:27 • 128960 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 128960 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
14 листопада, 13:14 • 107089 перегляди
УНН Lite
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
17 листопада, 09:03 • 22745 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
17 листопада, 08:31 • 24132 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя
16 листопада, 21:02 • 19900 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
14 листопада, 16:53 • 39095 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 39095 перегляди
У ЄС остаточно схвалили нові правила призупинки безвізу: що передбачається і коли запрацює

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

Рада ЄС 17 листопада схвалила оновлений механізм призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн. Змінені правила дозволять ЄС швидше реагувати на зловживання безвізовим режимом, включаючи нові підстави для активації та спрощений запуск механізму.

У ЄС остаточно схвалили нові правила призупинки безвізу: що передбачається і коли запрацює

Рада Європейського Союзу схвалила нові правила ЄС щодо призупинення безвізового режиму для третіх країн, повідомили у євроінституції 17 листопада, пише УНН.

Сьогодні Рада ЄС надала остаточний дозвіл на оновлення механізму ЄС щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, яким не потрібна віза для поїздок до Шенгенської зони

- повідомили у Раді ЄС.

Змінені правила, зазначили є євроінституції, "дозволять ЄС швидше та рішучіше реагувати на ситуації, коли безвізовий режим використовується не за призначенням або суперечить його інтересам".

Основні елементи оновленого механізму

Як повідомляється, з'являться нові підстави для активації механізму призупинки безвізу. Після набуття чинності нових поправок ЄС зможе скасувати безвізовий режим країни, якщо ця третя країна не відповідає візовій політиці ЄС. Окрім того, якщо в країні діє програма громадянства для інвесторів, в межах якої громадянство надається особам, які не мають реального зв'язку з цією третьою країною, ЄС може скасувати безвізовий режим для цієї країни. Те саме станеться і при погіршенні відносин ЄС із країною, наприклад, у разі порушення прав людини, вказали у євроінституції.

Новий регламент ЄС також спрощує запуск механізму призупинки безвізу.

"Наприклад, поріг у 30% - замість колишнього порога у 50% - визначає значне збільшення випадків відмови у в'їзді та перевищення терміну перебування, клопотань про надання притулку та серйозних кримінальних правопорушень", - ідеться у повідомленні.

Термін початкової призупинки безвізу збільшиться до 12 місяців (з 9 місяців наразі). Цей початковий період може бути продовжено ще на 24 місяці (замість 18 місяців наразі). Ця триваліша фаза тимчасової призупинки дозволить ЄС взаємодіяти з третьою країною для усунення обставин, що призвели до призупинення (до того, як безвізовий режим може бути остаточно скасовано).

Новий механізм також передбачає цілеспрямований підхід до припинення безвізового режиму. У той час як наразі призупинка безвізу зачіпає всіх громадян країни при продовженні початкового періоду, згідно з новими правилами, додаткова 24-місячна фаза призупинки не буде автоматично поширюватися на все населення. Натомість ЄС може ухвалити рішення (продовжити) застосовувати санкції щодо державних службовців та дипломатів.

Цей регламент ЄС набуде чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному журналі ЄС. Він матиме пряму обов'язкову силу та застосовуватиметься у державах-членах ЄС.

Нагадаємо

У жовтні Європейський парламент проголосував за гнучкіший механізм призупинення дії безвізового режиму в ЄС, включивши до підстав гібридні загрози та "золоті паспорти", порушення прав людини та невиконання рішень міжнародних судів.

Юлія Шрамко

