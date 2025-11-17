В ЕС окончательно одобрили новые правила приостановки безвиза: что предусматривается и когда заработает

$42.040.02
14:33
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Популярные новости
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 10782 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 12488 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 19909 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 18494 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 14407 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 69450 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 126188 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 104468 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 3614 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 18508 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 19922 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18907 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 38121 просмотра
В ЕС окончательно одобрили новые правила приостановки безвиза: что предусматривается и когда заработает

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Совет ЕС 17 ноября одобрил обновленный механизм приостановления безвизового режима для граждан третьих стран. Измененные правила позволят ЕС быстрее реагировать на злоупотребления безвизовым режимом, включая новые основания для активации и упрощенный запуск механизма.

В ЕС окончательно одобрили новые правила приостановки безвиза: что предусматривается и когда заработает

Совет Европейского Союза одобрил новые правила ЕС по приостановке безвизового режима для третьих стран, сообщили в евроинституте 17 ноября, пишет УНН.

Сегодня Совет ЕС дал окончательное разрешение на обновление механизма ЕС по приостановке безвизового режима для граждан третьих стран, которым не нужна виза для поездок в Шенгенскую зону

- сообщили в Совете ЕС.

Измененные правила, отметили в евроинституте, "позволят ЕС быстрее и решительнее реагировать на ситуации, когда безвизовый режим используется не по назначению или противоречит его интересам".

Основные элементы обновленного механизма

Как сообщается, появятся новые основания для активации механизма приостановки безвиза. После вступления в силу новых поправок ЕС сможет отменить безвизовый режим страны, если эта третья страна не соответствует визовой политике ЕС. Кроме того, если в стране действует программа гражданства для инвесторов, в рамках которой гражданство предоставляется лицам, не имеющим реальной связи с этой третьей страной, ЕС может отменить безвизовый режим для этой страны. То же произойдет и при ухудшении отношений ЕС со страной, например, в случае нарушения прав человека, указали в евроинституте.

Новый регламент ЕС также упрощает запуск механизма приостановки безвиза.

"Например, порог в 30% - вместо прежнего порога в 50% - определяет значительное увеличение случаев отказа во въезде и превышения срока пребывания, ходатайств о предоставлении убежища и серьезных уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Срок первоначальной приостановки безвиза увеличится до 12 месяцев (с 9 месяцев в настоящее время). Этот первоначальный период может быть продлен еще на 24 месяца (вместо 18 месяцев в настоящее время). Эта более длительная фаза временной приостановки позволит ЕС взаимодействовать с третьей страной для устранения обстоятельств, приведших к приостановке (до того, как безвизовый режим может быть окончательно отменен).

Новый механизм также предусматривает целенаправленный подход к прекращению безвизового режима. В то время как в настоящее время приостановка безвиза затрагивает всех граждан страны при продлении первоначального периода, согласно новым правилам, дополнительная 24-месячная фаза приостановки не будет автоматически распространяться на все население. Вместо этого ЕС может принять решение (продолжить) применять санкции в отношении государственных служащих и дипломатов.

Этот регламент ЕС вступит в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном журнале ЕС. Он будет иметь прямую обязательную силу и применяться в государствах-членах ЕС.

Напомним

В октябре Европейский парламент проголосовал за более гибкий механизм приостановления действия безвизового режима в ЕС, включив в основания гибридные угрозы и "золотые паспорта", нарушения прав человека и невыполнение решений международных судов.

Юлия Шрамко

