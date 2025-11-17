В ЕС окончательно одобрили новые правила приостановки безвиза: что предусматривается и когда заработает

Совет Европейского Союза одобрил новые правила ЕС по приостановке безвизового режима для третьих стран, сообщили в евроинституте 17 ноября, пишет УНН.

Сегодня Совет ЕС дал окончательное разрешение на обновление механизма ЕС по приостановке безвизового режима для граждан третьих стран, которым не нужна виза для поездок в Шенгенскую зону - сообщили в Совете ЕС.

Измененные правила, отметили в евроинституте, "позволят ЕС быстрее и решительнее реагировать на ситуации, когда безвизовый режим используется не по назначению или противоречит его интересам".

Основные элементы обновленного механизма

Как сообщается, появятся новые основания для активации механизма приостановки безвиза. После вступления в силу новых поправок ЕС сможет отменить безвизовый режим страны, если эта третья страна не соответствует визовой политике ЕС. Кроме того, если в стране действует программа гражданства для инвесторов, в рамках которой гражданство предоставляется лицам, не имеющим реальной связи с этой третьей страной, ЕС может отменить безвизовый режим для этой страны. То же произойдет и при ухудшении отношений ЕС со страной, например, в случае нарушения прав человека, указали в евроинституте.

Новый регламент ЕС также упрощает запуск механизма приостановки безвиза.

"Например, порог в 30% - вместо прежнего порога в 50% - определяет значительное увеличение случаев отказа во въезде и превышения срока пребывания, ходатайств о предоставлении убежища и серьезных уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Срок первоначальной приостановки безвиза увеличится до 12 месяцев (с 9 месяцев в настоящее время). Этот первоначальный период может быть продлен еще на 24 месяца (вместо 18 месяцев в настоящее время). Эта более длительная фаза временной приостановки позволит ЕС взаимодействовать с третьей страной для устранения обстоятельств, приведших к приостановке (до того, как безвизовый режим может быть окончательно отменен).

Новый механизм также предусматривает целенаправленный подход к прекращению безвизового режима. В то время как в настоящее время приостановка безвиза затрагивает всех граждан страны при продлении первоначального периода, согласно новым правилам, дополнительная 24-месячная фаза приостановки не будет автоматически распространяться на все население. Вместо этого ЕС может принять решение (продолжить) применять санкции в отношении государственных служащих и дипломатов.

Этот регламент ЕС вступит в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном журнале ЕС. Он будет иметь прямую обязательную силу и применяться в государствах-членах ЕС.

Напомним

В октябре Европейский парламент проголосовал за более гибкий механизм приостановления действия безвизового режима в ЕС, включив в основания гибридные угрозы и "золотые паспорта", нарушения прав человека и невыполнение решений международных судов.