Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт «открыла свое сердце и кошелек», подписав семизначные чеки различным благотворительным организациям, борющимся с голодом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами, с которыми сталкиваются артисты, сообщили во вторник некоммерческие группы, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Исполнительница "'tis the damn season" передала 1 миллион долларов организации Feeding America, еще 1 миллион долларов Американской ассоциации сердца (AHA) и "щедрый вклад" в фонд MusiCares Академии звукозаписи, согласно отдельным заявлениям этих благотворительных организаций.

«Мы остаемся «бесстрашными» в нашем неустанном обязательстве предотвращать сердечные заболевания» и помогать американцам жить долго», — говорится в заявлении столетней AHA.

Пожертвование Свифт Американской ассоциации сердца явно имело личную связь, поскольку ее отец, Скотт Свифт, перенес операцию по пятикратному шунтированию в июне, пишет издание.

«Вклад Тейлор позволяет продвигать текущие научные исследования, усиливать усилия по профилактике и лечению, а также расширять доступ к жизненно важной помощи для каждого сообщества», — заявила организация.

Генеральный директор Feeding America Клэр Бабино-Фонтено сказала, что ее организация «невероятно благодарна» за поддержку Свифт. «В этот праздничный сезон ее постоянная поддержка является мощным напоминанием о том, что возможно, когда мы объединимся, чтобы преодолеть голод», — сказала она в своем заявлении.

В среду Академия кантри-музыки заявила, что «в восторге от того, что стала получателем невероятной щедрости Тейлор Свифт».

Двукратная артистка года по версии ACM поддержит кампанию ACM Lifting Lives, которая помогает музыкантам переживать экономические трудности, вызванные проблемами со здоровьем, заявила академия.

Кантри-музыка может быть вдохновляющей силой, и «Тейлор очень хорошо это воплощает», заявила академия.

Поклонники Свифт также были в настроении щедрости в этот праздничный сезон, жертвуя средства на усилия, связанные с Тейлор.

Во время своего недавнего документального сериала «Конец эпохи» любимец фанатов танцор Камерон Сондерс рассказал, что когда его впервые пригласили на прослушивание для тура Свифт «Eras Tour», у него не было денег на поездку.

По словам Кама, он попросил своего брата, защитника НФЛ Халена Сондерса, помочь купить билет на самолет, и тот согласился.

Хален Сондерс недавно пошутил, что фанаты Свифт поблагодарили его за поддержку брата, но «никто не спрашивал меня, чего я хочу на Рождество».

Фанаты Свифт ответили, завалив благотворительную организацию игрока Original Element Foundation, которая способствует спорту для всех групп, таких как ЛГБТК+ молодежь, пожертвованиями в 13 долларов (счастливое число Свифт).

«Большое спасибо всем, — написал Хален Сондерс. — Я действительно благодарен за такую поддержку. Могу заверить вас, что каждый из этих долларов будет возвращен в сообщество!»

