Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 30434 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 46692 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 26693 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 38694 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 43219 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 22580 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 22827 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37088 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52701 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72310 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.8м/с
72%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский залVideo24 декабря, 21:40 • 9956 просмотра
россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины24 декабря, 21:59 • 13480 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 5202 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые01:45 • 10362 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 16022 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 30434 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 23487 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 46692 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 38694 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 43219 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франк-Вальтер Штайнмайер
Мелания Трамп
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 242 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 14977 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 26448 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 14266 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 40067 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Шахед-136
Хранитель

Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Американская автор-исполнитель Тейлор Свифт пожертвовала 1 миллион долларов организации Feeding America, 1 миллион долларов Американской ассоциации сердца и внесла вклад в фонд MusiCares. Эти средства направлены на борьбу с голодом, профилактику сердечных заболеваний и поддержку музыкантов в трудном положении.

Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований
instagram.com/taylorswift

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт «открыла свое сердце и кошелек», подписав семизначные чеки различным благотворительным организациям, борющимся с голодом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами, с которыми сталкиваются артисты, сообщили во вторник некоммерческие группы, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Исполнительница "'tis the damn season" передала 1 миллион долларов организации Feeding America, еще 1 миллион долларов Американской ассоциации сердца (AHA) и "щедрый вклад" в фонд MusiCares Академии звукозаписи, согласно отдельным заявлениям этих благотворительных организаций.

«Мы остаемся «бесстрашными» в нашем неустанном обязательстве предотвращать сердечные заболевания» и помогать американцам жить долго», — говорится в заявлении столетней AHA.

Пожертвование Свифт Американской ассоциации сердца явно имело личную связь, поскольку ее отец, Скотт Свифт, перенес операцию по пятикратному шунтированию в июне, пишет издание.

«Вклад Тейлор позволяет продвигать текущие научные исследования, усиливать усилия по профилактике и лечению, а также расширять доступ к жизненно важной помощи для каждого сообщества», — заявила организация.

Генеральный директор Feeding America Клэр Бабино-Фонтено сказала, что ее организация «невероятно благодарна» за поддержку Свифт. «В этот праздничный сезон ее постоянная поддержка является мощным напоминанием о том, что возможно, когда мы объединимся, чтобы преодолеть голод», — сказала она в своем заявлении.

В среду Академия кантри-музыки заявила, что «в восторге от того, что стала получателем невероятной щедрости Тейлор Свифт».

Двукратная артистка года по версии ACM поддержит кампанию ACM Lifting Lives, которая помогает музыкантам переживать экономические трудности, вызванные проблемами со здоровьем, заявила академия.

Кантри-музыка может быть вдохновляющей силой, и «Тейлор очень хорошо это воплощает», заявила академия.

Поклонники Свифт также были в настроении щедрости в этот праздничный сезон, жертвуя средства на усилия, связанные с Тейлор.

Во время своего недавнего документального сериала «Конец эпохи» любимец фанатов танцор Камерон Сондерс рассказал, что когда его впервые пригласили на прослушивание для тура Свифт «Eras Tour», у него не было денег на поездку.

По словам Кама, он попросил своего брата, защитника НФЛ Халена Сондерса, помочь купить билет на самолет, и тот согласился.

Хален Сондерс недавно пошутил, что фанаты Свифт поблагодарили его за поддержку брата, но «никто не спрашивал меня, чего я хочу на Рождество».

Фанаты Свифт ответили, завалив благотворительную организацию игрока Original Element Foundation, которая способствует спорту для всех групп, таких как ЛГБТК+ молодежь, пожертвованиями в 13 долларов (счастливое число Свифт).

«Большое спасибо всем, — написал Хален Сондерс. — Я действительно благодарен за такую поддержку. Могу заверить вас, что каждый из этих долларов будет возвращен в сообщество!»

Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре13.10.25, 18:39 • 78148 просмотров

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Новый год
Музыкант
Сериал
Тейлор Свифт
благотворительность