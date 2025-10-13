Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре

$41.600.10
48.110.10
ukenru
18:46 • 1416 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59 • 9908 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 15138 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 14871 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 16626 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 15471 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 12461 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13312 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13260 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
13 октября, 12:28 • 24045 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 19727 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 24043 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 33966 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 32250 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 37691 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto15:39 • 7148 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 10247 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже14:34 • 12211 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 12893 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 45931 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре

Киев • УНН

 • 7158 просмотра

Тейлор Свифт откроет двери за кулисы «The Eras Tour», мирового турне, которое длилось с марта 2023 года по декабрь 2024 года. Проект был официально объявлен в понедельник, 13 октября.

Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре

35-летняя суперзвезда приглашает поклонников за кулисы «The Eras Tour», планируя документальный сериал о своем музыкальном турне.

Передает УНН со ссылкой на страницу Тейлор Свифт и AP.

Подробности

Всего через 10 дней после выхода нового музыкального альбома Тейлор Свифт объявила, что готовит своим поклонникам увлекательное путешествие по страницам рекордного тура, который охватил весь мир с марта 2023 года по декабрь 2024 года. Не менее 6 эпизодов «The Eras Tour» будут доступны на Disney+, стриминговой платформе Disney. Певица обещает рассказать и показать все тонкости своего концертного тура.

Речь идет о «каждом моменте, предшествовавшем кульминации самого важного и напряженного», характеризует певица период, во время которого продолжался уникальный концертный тур «The Eras Tour».

Мы позволили кинематографистам следить за туром и всеми историями, которые к нему относятся

- пишет Свифт в Instagram.

Также, подчеркнула звезда, для документального сериала удалось полностью снять финальное выступление.

Таким образом, через год после завершения The Eras Tour, Свифт завершит десятилетие документальным фильмом. Поклонники смогут увидеть финальный концерт, который состоялся на арене BC в Ванкувере 8 декабря. Он будет доступен на Disney+ в полной записи.

Напомним

Тейлор Свифт, после выпуска альбома «The Life of a Showgirl», появилась на «The Graham Norton Show» с обручальным кольцом от Трэвиса Келса. Ювелир Рич Голдберг описал обручальное кольцо как классическое, с центральным бриллиантом в форме «подушка» весом пять-шесть каратов.

Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба04.10.25, 14:30 • 109959 просмотров

Игорь Тележников

