Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре

35-летняя суперзвезда приглашает поклонников за кулисы «The Eras Tour», планируя документальный сериал о своем музыкальном турне.

Передает УНН со ссылкой на страницу Тейлор Свифт и AP.

Подробности

Всего через 10 дней после выхода нового музыкального альбома Тейлор Свифт объявила, что готовит своим поклонникам увлекательное путешествие по страницам рекордного тура, который охватил весь мир с марта 2023 года по декабрь 2024 года. Не менее 6 эпизодов «The Eras Tour» будут доступны на Disney+, стриминговой платформе Disney. Певица обещает рассказать и показать все тонкости своего концертного тура.

Речь идет о «каждом моменте, предшествовавшем кульминации самого важного и напряженного», характеризует певица период, во время которого продолжался уникальный концертный тур «The Eras Tour».

Мы позволили кинематографистам следить за туром и всеми историями, которые к нему относятся - пишет Свифт в Instagram.

Также, подчеркнула звезда, для документального сериала удалось полностью снять финальное выступление.

Таким образом, через год после завершения The Eras Tour, Свифт завершит десятилетие документальным фильмом. Поклонники смогут увидеть финальный концерт, который состоялся на арене BC в Ванкувере 8 декабря. Он будет доступен на Disney+ в полной записи.

Напомним

Тейлор Свифт, после выпуска альбома «The Life of a Showgirl», появилась на «The Graham Norton Show» с обручальным кольцом от Трэвиса Келса. Ювелир Рич Голдберг описал обручальное кольцо как классическое, с центральным бриллиантом в форме «подушка» весом пять-шесть каратов.

