Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур

$41.600.10
48.110.10
uken
15:26 • 2676 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6946 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8456 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8936 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11682 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12626 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17418 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11983 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13578 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28041 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
71%
751мм
Популярнi новини
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей13 жовтня, 07:11 • 18649 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 12866 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 21926 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 19014 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 9946 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 10064 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 17416 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 28040 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 26706 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 32197 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 614 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 1700 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 2994 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 3530 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 42855 перегляди
Актуальне
Financial Times
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
E-6 Mercury

Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Тейлор Свіфт відчинить двері за лаштунки "The Eras Tour", світового турне, що тривало з березня 2023 року по грудень 2024 року. Проєкт було офіційно оголошено у понеділок, 13 жовтня.

Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур

35-річна суперзірка запрошує шанувальників за лаштунки "The Eras Tour", плануючи документальний серіал про своє музичне турне. 

Передає УНН із посиланням на сторінку Тейлор Свіфт та AP. 

Деталі

Лише через 10 днів після виходу нового музичного альбому, Тейлор Свіфт оголосила що готує своїм шанувальникам захопливу подорож по сторінкам рекордного туру, який охопив увесь світ з березня 2023 року по грудень 2024 року. Не менш, як 6 епізодів "The Eras Tour" будуть доступні на Disney+, стрімінговій платформі Disney. Співачка обіцяє розповісти і показати всі тонкощі свого концертного туру.

Ідеться про "кожен момент, що передував кульмінації найважливішого та найнапруженішого", характеризує співачка період, під час якого продовжувався унікальний концертний тур "The Eras Tour". 

Ми дозволили кінематографістам стежити за туром та всіма історіями, які до нього належать

- пише Свіфт в Instagram.

Також підкреслила зірка, вдалося "зняти фінальний виступ повністю".

Таким чином, через рік після завершення цього The Eras Tour, Свіфт завершить сцену документальним фільмом. І як було обіцяно,  останній концерт, який відбувся на арені BC у Ванкувері 8 грудня, буде доступний на Disney+ у повному записі.

Нагадаємо

Тейлор Свіфт, після випуску альбому "The Life of a Showgirl", з'явилася на "The Graham Norton Show" з обручкою від Тревіса Келса. Ювелір Річ Голдберг описав обручку як класичну, з центральним діамантом у формі "подушка" вагою п'ять-шість каратів.

Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля04.10.25, 14:30 • 109955 переглядiв

Ігор Тележніков

УНН Lite
Свіфт