Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур
Київ • УНН
Тейлор Свіфт відчинить двері за лаштунки "The Eras Tour", світового турне, що тривало з березня 2023 року по грудень 2024 року. Проєкт було офіційно оголошено у понеділок, 13 жовтня.
35-річна суперзірка запрошує шанувальників за лаштунки "The Eras Tour", плануючи документальний серіал про своє музичне турне.
Деталі
Лише через 10 днів після виходу нового музичного альбому, Тейлор Свіфт оголосила що готує своїм шанувальникам захопливу подорож по сторінкам рекордного туру, який охопив увесь світ з березня 2023 року по грудень 2024 року. Не менш, як 6 епізодів "The Eras Tour" будуть доступні на Disney+, стрімінговій платформі Disney. Співачка обіцяє розповісти і показати всі тонкощі свого концертного туру.
Ідеться про "кожен момент, що передував кульмінації найважливішого та найнапруженішого", характеризує співачка період, під час якого продовжувався унікальний концертний тур "The Eras Tour".
Ми дозволили кінематографістам стежити за туром та всіма історіями, які до нього належать
Також підкреслила зірка, вдалося "зняти фінальний виступ повністю".
Таким чином, через рік після завершення цього The Eras Tour, Свіфт завершить сцену документальним фільмом. І як було обіцяно, останній концерт, який відбувся на арені BC у Ванкувері 8 грудня, буде доступний на Disney+ у повному записі.
Нагадаємо
Тейлор Свіфт, після випуску альбому "The Life of a Showgirl", з'явилася на "The Graham Norton Show" з обручкою від Тревіса Келса. Ювелір Річ Голдберг описав обручку як класичну, з центральним діамантом у формі "подушка" вагою п'ять-шість каратів.
