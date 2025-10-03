$41.280.05
16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
1 жовтня, 09:58
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Тейлор Свіфт, після випуску альбому "The Life of a Showgirl", з'явилася на "The Graham Norton Show" з обручкою від Тревіса Келса. Ювелір Річ Голдберг описав обручку як класичну, з центральним діамантом у формі "подушка" вагою п'ять-шість каратів.

Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса

Співачка останніми тижнями була зосереджена на випуску свого альбому "The Life of a Showgirl", але нещодавно Свіфт  з'явилася на одному з найвідоміших ток-шоу Британії "The Graham Norton Show". Передає УНН із посиланням на Іndependent та InStyle.

Деталі

Нещодавно вийшов новий альбом Тейлор Свіфт, що має назву "The Life of a Showgirl" - він тепер доступний на всіх платформах по всьому світу. На честь виходу альбому Тейлор Свіфт з'явилася на популярних шоу у Лондоні. Під час запису "The Graham Norton Show" можна було побачити крупний план обручки Тейлор Свіфт, яку подарив їй Тревіса Келс.

Якщо придивитись, можна було розгледіти "круглий безель з діамантами зі старовинної шахти блискучого огранювання", пише видання.

Відомий ювелір оцінив огранку діаманта

Річ Голдберг з ювелірного дому Safian & Rudolph Jewelers прокоментував обручку. Фахівець назвав її "такою ж класичною та химерною, як і сама поп-зірка".

Судячи з тих небагатьох фотографій, які ми маємо на даний момент, центральний діамант має видовжену форму "подушка" і важить приблизно п'ять-шість каратів

Гольдберг також зауважив, що діамант такої форми також може бути зі "старої шахти" з брильянтовою огранкою, - тобто антикварним діамантом у формі "подушка". 

Оправа, судячи з усього, зроблена з жовтого золота, зверху вона ширша, а донизу звужується, з гравіюванням по боках і, можливо, з парою дуже маленьких інкрустованих дорогоцінних каменів

- наголосив предствник Safian & Rudolph Jewelers

Свіфт вибирає мистецькі творіння Artifex Fine Jewlery

Ось що додає про деталі обручки видання Іnstyle.

За словами співачки, вона вже деякий час стежила за роботою ювеліра Кіндреда Любека, творця Artifex Fine Jewlery, і захоплювалася нею:

  • "Я показала йому відео приблизно півтора року тому, бо його робота мені здавалася дуже крутою";
    • "Коли я побачила каблучку, я сказала: "Я знаю, хто це зробив, і ти мене дійсно слухаєш".

      Це було ніби "ти дійсно мене знаєш". Я не знала, яку каблучку я хочу, але він якось це знав

      - пояснила Свіфт.

      Про новий альбом

      Під час інтерв'ю Тейлор пояснила, що ідея її музичного альбому "The Life of a Showgirl" народилася під час Eras Tour. Саме цей досвід підтримав, допоміг писати пісні і залишатися активною під час світового турне.

      На відміну від попередніх альбомів, нова робота повністю інтроспективна

      - пояснила Свіфт.

      За останні роки я змінила свою точку зору і мені подобається розповідати історії з певної відстані

      - сказала поп-зірка у програмі "The Graham Norton Show".

      Нагадаємо

      12 серпня Тейлор Свіфт представила свій 12-й студійний альбом "The Life of a Showgirl", завершивши серію загадкових натяків і постів. Як і зазначалося раніше, нова платівка мала вийти до 13 жовтня.

      Ігор Тележніков

      КультураУНН Lite
      Свіфт