Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 11505 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 16918 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 28074 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 29313 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 20521 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 35541 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30878 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20092 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20077 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16438 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
84%
755мм
Популярные новости
Расположен в 1400 км от Украины: дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в орскеVideo3 октября, 08:59 • 5402 просмотра
Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу сына ГийомаVideo3 октября, 08:59 • 3698 просмотра
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией достигло почти 90% готовностиPhoto3 октября, 12:20 • 11582 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 23323 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 16285 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 16453 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 23528 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 28074 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 29313 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 35541 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Беларусь
Крым
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса17:13 • 3252 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo16:00 • 11505 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 27097 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 30544 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 73492 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
ТикТок
Facebook
Instagram

Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса

Киев • УНН

 • 3262 просмотра

Тейлор Свифт, после выпуска альбома "The Life of a Showgirl", появилась на "The Graham Norton Show" с обручальным кольцом от Трэвиса Келса. Ювелир Рич Голдберг описал обручальное кольцо как классическое, с центральным бриллиантом в форме "подушка" весом пять-шесть каратов.

Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса

Певица в последние недели была сосредоточена на выпуске своего альбома "The Life of a Showgirl", но недавно Свифт появилась на одном из самых известных ток-шоу Британии "The Graham Norton Show". Передает УНН со ссылкой на Independent и InStyle.

Детали

Недавно вышел новый альбом Тейлор Свифт под названием "The Life of a Showgirl" - он теперь доступен на всех платформах по всему миру. В честь выхода альбома Тейлор Свифт появилась на популярных шоу в Лондоне. Во время записи "The Graham Norton Show" можно было увидеть крупный план кольца Тейлор Свифт, которое подарил ей Трэвис Келс.

Если присмотреться, можно было разглядеть "круглый безель с бриллиантами из старинной шахты блестящей огранки", пишет издание.

Известный ювелир оценил огранку бриллианта

Рич Голдберг из ювелирного дома Safian & Rudolph Jewelers прокомментировал кольцо. Специалист назвал его "таким же классическим и причудливым, как и сама поп-звезда".

Судя по тем немногим фотографиям, которые у нас есть на данный момент, центральный бриллиант имеет удлиненную форму "подушка" и весит примерно пять-шесть каратов

Гольдберг также отметил, что бриллиант такой формы также может быть из "старой шахты" с бриллиантовой огранкой, - то есть антикварным бриллиантом в форме "подушка".

Оправа, судя по всему, сделана из желтого золота, сверху она шире, а книзу сужается, с гравировкой по бокам и, возможно, с парой очень маленьких инкрустированных драгоценных камней

- подчеркнул представитель Safian & Rudolph Jewelers

Свифт выбирает художественные творения Artifex Fine Jewlery

Вот что добавляет о деталях кольца издание Instyle.

По словам певицы, она уже некоторое время следила за работой ювелира Киндреда Любека, создателя Artifex Fine Jewlery, и восхищалась ею:

  • "Я показала ему видео примерно полтора года назад, потому что его работа мне казалась очень крутой";
    • "Когда я увидела кольцо, я сказала: "Я знаю, кто это сделал, и ты меня действительно слушаешь".

      Это было как "ты действительно меня знаешь". Я не знала, какое кольцо я хочу, но он как-то это знал

      - объяснила Свифт.

      О новом альбоме

      Во время интервью Тейлор объяснила, что идея ее музыкального альбома "The Life of a Showgirl" родилась во время Eras Tour. Именно этот опыт поддержал, помог писать песни и оставаться активной во время мирового турне.

      В отличие от предыдущих альбомов, новая работа полностью интроспективна

      - объяснила Свифт.

      За последние годы я изменила свою точку зрения и мне нравится рассказывать истории с определенного расстояния

      - сказала поп-звезда в программе "The Graham Norton Show".

      Напомним

      12 августа Тейлор Свифт представила свой 12-й студийный альбом "The Life of a Showgirl", завершив серию загадочных намеков и постов. Как и отмечалось ранее, новая пластинка должна была выйти до 13 октября.

      Игорь Тележников

      КультураУНН Lite
      СВИФТ