Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса

Певица в последние недели была сосредоточена на выпуске своего альбома "The Life of a Showgirl", но недавно Свифт появилась на одном из самых известных ток-шоу Британии "The Graham Norton Show". Передает УНН со ссылкой на Independent и InStyle.

Детали

Недавно вышел новый альбом Тейлор Свифт под названием "The Life of a Showgirl" - он теперь доступен на всех платформах по всему миру. В честь выхода альбома Тейлор Свифт появилась на популярных шоу в Лондоне. Во время записи "The Graham Norton Show" можно было увидеть крупный план кольца Тейлор Свифт, которое подарил ей Трэвис Келс.

Если присмотреться, можно было разглядеть "круглый безель с бриллиантами из старинной шахты блестящей огранки", пишет издание.

Известный ювелир оценил огранку бриллианта

Рич Голдберг из ювелирного дома Safian & Rudolph Jewelers прокомментировал кольцо. Специалист назвал его "таким же классическим и причудливым, как и сама поп-звезда".

Судя по тем немногим фотографиям, которые у нас есть на данный момент, центральный бриллиант имеет удлиненную форму "подушка" и весит примерно пять-шесть каратов

Гольдберг также отметил, что бриллиант такой формы также может быть из "старой шахты" с бриллиантовой огранкой, - то есть антикварным бриллиантом в форме "подушка".

Оправа, судя по всему, сделана из желтого золота, сверху она шире, а книзу сужается, с гравировкой по бокам и, возможно, с парой очень маленьких инкрустированных драгоценных камней - подчеркнул представитель Safian & Rudolph Jewelers

Свифт выбирает художественные творения Artifex Fine Jewlery

Вот что добавляет о деталях кольца издание Instyle.

По словам певицы, она уже некоторое время следила за работой ювелира Киндреда Любека, создателя Artifex Fine Jewlery, и восхищалась ею:

"Я показала ему видео примерно полтора года назад, потому что его работа мне казалась очень крутой";

"Когда я увидела кольцо, я сказала: "Я знаю, кто это сделал, и ты меня действительно слушаешь".

Это было как "ты действительно меня знаешь". Я не знала, какое кольцо я хочу, но он как-то это знал - объяснила Свифт.

О новом альбоме

Во время интервью Тейлор объяснила, что идея ее музыкального альбома "The Life of a Showgirl" родилась во время Eras Tour. Именно этот опыт поддержал, помог писать песни и оставаться активной во время мирового турне.

В отличие от предыдущих альбомов, новая работа полностью интроспективна - объяснила Свифт.

За последние годы я изменила свою точку зрения и мне нравится рассказывать истории с определенного расстояния - сказала поп-звезда в программе "The Graham Norton Show".

Напомним

12 августа Тейлор Свифт представила свой 12-й студийный альбом "The Life of a Showgirl", завершив серию загадочных намеков и постов. Как и отмечалось ранее, новая пластинка должна была выйти до 13 октября.