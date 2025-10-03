Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
Тейлор Свифт, после выпуска альбома "The Life of a Showgirl", появилась на "The Graham Norton Show" с обручальным кольцом от Трэвиса Келса. Ювелир Рич Голдберг описал обручальное кольцо как классическое, с центральным бриллиантом в форме "подушка" весом пять-шесть каратов.
Певица в последние недели была сосредоточена на выпуске своего альбома "The Life of a Showgirl", но недавно Свифт появилась на одном из самых известных ток-шоу Британии "The Graham Norton Show". Передает УНН со ссылкой на Independent и InStyle.
Детали
Недавно вышел новый альбом Тейлор Свифт под названием "The Life of a Showgirl" - он теперь доступен на всех платформах по всему миру. В честь выхода альбома Тейлор Свифт появилась на популярных шоу в Лондоне. Во время записи "The Graham Norton Show" можно было увидеть крупный план кольца Тейлор Свифт, которое подарил ей Трэвис Келс.
Если присмотреться, можно было разглядеть "круглый безель с бриллиантами из старинной шахты блестящей огранки", пишет издание.
Известный ювелир оценил огранку бриллианта
Рич Голдберг из ювелирного дома Safian & Rudolph Jewelers прокомментировал кольцо. Специалист назвал его "таким же классическим и причудливым, как и сама поп-звезда".
Судя по тем немногим фотографиям, которые у нас есть на данный момент, центральный бриллиант имеет удлиненную форму "подушка" и весит примерно пять-шесть каратов
Гольдберг также отметил, что бриллиант такой формы также может быть из "старой шахты" с бриллиантовой огранкой, - то есть антикварным бриллиантом в форме "подушка".
Оправа, судя по всему, сделана из желтого золота, сверху она шире, а книзу сужается, с гравировкой по бокам и, возможно, с парой очень маленьких инкрустированных драгоценных камней
Свифт выбирает художественные творения Artifex Fine Jewlery
Вот что добавляет о деталях кольца издание Instyle.
По словам певицы, она уже некоторое время следила за работой ювелира Киндреда Любека, создателя Artifex Fine Jewlery, и восхищалась ею:
- "Я показала ему видео примерно полтора года назад, потому что его работа мне казалась очень крутой";
- "Когда я увидела кольцо, я сказала: "Я знаю, кто это сделал, и ты меня действительно слушаешь".
Это было как "ты действительно меня знаешь". Я не знала, какое кольцо я хочу, но он как-то это знал
О новом альбоме
Во время интервью Тейлор объяснила, что идея ее музыкального альбома "The Life of a Showgirl" родилась во время Eras Tour. Именно этот опыт поддержал, помог писать песни и оставаться активной во время мирового турне.
В отличие от предыдущих альбомов, новая работа полностью интроспективна
За последние годы я изменила свою точку зрения и мне нравится рассказывать истории с определенного расстояния
Напомним
12 августа Тейлор Свифт представила свой 12-й студийный альбом "The Life of a Showgirl", завершив серию загадочных намеков и постов. Как и отмечалось ранее, новая пластинка должна была выйти до 13 октября.