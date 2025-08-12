Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом після інтриги зі зворотнім відліком

Опівночі 12 серпня Тейлор Свіфт представила свій 12-й студійний альбом "The Life of a Showgirl", завершивши серію загадкових натяків і постів. Дата релізу поки не підтверджена, але попередньо платівка має вийти до 13 жовтня, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, співачка любить інтригувати шанувальників перед великими анонсами, і цього разу вона не відступила від традиції. Увечері 11 серпня на її сайті з’явився таймер, який рахував час до 12:12 за східним часом. Коли відлік закінчився, екран спалахнув яскравим помаранчевим кольором.

В Instagram офіційна фан-сторінка Taylor опублікувала серію з 12 знімків із туру Eras, додавши підпис: "Думаючи про те, як вона сказала: "Побачимося в наступній ері…"".

Також стало відомо, що Свіфт з’явиться у середу в подкасті свого партнера Тревіса Келсі New Heights. Фанати помітили, що використаний силует співачки на анонсі взято з її інтерв’ю у програмі Variety Directors on Directors від 12 грудня 2022 року, пов’язаного з короткометражним фільмом All Too Well: The Short Film, який вийшов 12 листопада 2021-го.

Після опівночі сайт Свіфт ненадовго перестав працювати, а потім повернувся з мінімумом деталей про нову платівку. Дата релізу наразі не підтверджена — на сайті зазначено лише, що вихід заплановано "до 13 жовтня", з уточненням: "ЦЕ НЕ ДАТА ВИХОДУ, ОФІЦІЙНА ДАТА ВИХОДУ БУДЕ ОГОЛОШЕНА".

Пізніше подкаст New Heights виклав відео, де Свіфт відкриває портфель і дістає вініл: "Це мій новий альбом, "Життя танцівниці"", - сказала вона, поки брат Келсі та співведучий Джейсон реагували вигуками.

Доповнення

35-річна артистка є однією з найуспішніших виконавиць світу: вона продала близько 200 мільйонів платівок і має рекордну кількість альбомів №1 у США серед жінок-виконавиць. Її світове турне Eras стало першим в історії, що перевищило мільярд доларів доходу. Продаючи 2,4 мільйона квитків за день вона зібрала понад 2 мільярди доларів за 21 місяць. За підрахунками Forbes, Свіфт заробляє від 10 до 13 мільйонів доларів за концерт.

Її попередній альбом The Tortured Poets Department (2024) встановив рекорд Spotify, набравши 300 мільйонів прослуховувань за добу та 1 мільярд за п’ять днів. Це зробило Свіфт першою виконавицею, яка одночасно зайняла 14 верхніх позицій у Billboard Hot 100.

У травні співачка вперше отримала повний контроль над своїм каталогом, викупивши майстер-записи перших шести альбомів. Вона підписала контракт із лейблом Big Machine у 2005 році, коли їй було 15, передавши йому права на оригінальні записи. У 2019-му ці альбоми були продані Скутеру Брауну, а потім інвесткомпанії Shamrock Capital за 300 мільйонів доларів.

Щоб повернути права та знецінити інвестицію покупців, Свіфт почала перезапис усіх шести альбомів, додавши до кожного треки From the Vault.

Я майже перестала думати, що це колись станеться після 20 років, коли морквина то бовталася, то її смикали. Але це все в минулому. Вся музика, яку я коли-небудь створювала… тепер належить… мені - написала вона в травні після викупу.

Наразі лише Reputation і однойменний дебютний альбом 2006 року залишаються без "версії Тейлор".

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис