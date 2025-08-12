Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом після інтриги зі зворотнім відліком

$41.450.06
48.200.00
ukru
06:06 • 6446 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 14006 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 73709 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 121797 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 173563 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128178 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 92622 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132729 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130854 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 108059 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
41%
755мм
Популярнi новини
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню11 серпня, 23:49 • 13219 перегляди
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto12 серпня, 00:14 • 18117 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямкуVideo12 серпня, 01:23 • 11400 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку02:50 • 14637 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України03:11 • 10039 перегляди
Публікації
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 7376 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 73709 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 121797 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 173563 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 127841 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Тейлор Свіфт
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 4980 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 19617 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 173563 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 120305 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 236034 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Spotify
Instagram
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом після інтриги зі зворотнім відліком

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Опівночі 12 серпня Тейлор Свіфт представила свій 12-й студійний альбом "The Life of a Showgirl". Дата релізу поки не підтверджена, але платівка має вийти до 13 жовтня.

Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом після інтриги зі зворотнім відліком

Опівночі 12 серпня Тейлор Свіфт представила свій 12-й студійний альбом "The Life of a Showgirl", завершивши серію загадкових натяків і постів. Дата релізу поки не підтверджена, але попередньо платівка має вийти до  13 жовтня, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, співачка любить інтригувати шанувальників перед великими анонсами, і цього разу вона не відступила від традиції. Увечері 11 серпня на її сайті з’явився таймер, який рахував час до 12:12 за східним часом. Коли відлік закінчився, екран спалахнув яскравим помаранчевим кольором.

В Instagram офіційна фан-сторінка Taylor опублікувала серію з 12 знімків із туру Eras, додавши підпис: "Думаючи про те, як вона сказала: "Побачимося в наступній ері…"".

Також стало відомо, що Свіфт з’явиться у середу в подкасті свого партнера Тревіса Келсі New Heights. Фанати помітили, що використаний силует співачки на анонсі взято з її інтерв’ю у програмі Variety Directors on Directors від 12 грудня 2022 року, пов’язаного з короткометражним фільмом All Too Well: The Short Film, який вийшов 12 листопада 2021-го.

Після опівночі сайт Свіфт ненадовго перестав працювати, а потім повернувся з мінімумом деталей про нову платівку. Дата релізу наразі не підтверджена — на сайті зазначено лише, що вихід заплановано "до 13 жовтня", з уточненням: "ЦЕ НЕ ДАТА ВИХОДУ, ОФІЦІЙНА ДАТА ВИХОДУ БУДЕ ОГОЛОШЕНА".

Пізніше подкаст New Heights виклав відео, де Свіфт відкриває портфель і дістає вініл: "Це мій новий альбом, "Життя танцівниці"", - сказала вона, поки брат Келсі та співведучий Джейсон реагували вигуками.

Доповнення

35-річна артистка є однією з найуспішніших виконавиць світу: вона продала близько 200 мільйонів платівок і має рекордну кількість альбомів №1 у США серед жінок-виконавиць. Її світове турне Eras стало першим в історії, що перевищило мільярд доларів доходу. Продаючи 2,4 мільйона квитків за день вона зібрала понад 2 мільярди доларів за 21 місяць. За підрахунками Forbes, Свіфт заробляє від 10 до 13 мільйонів доларів за концерт.

Її попередній альбом The Tortured Poets Department (2024) встановив рекорд Spotify, набравши 300 мільйонів прослуховувань за добу та 1 мільярд за п’ять днів. Це зробило Свіфт першою виконавицею, яка одночасно зайняла 14 верхніх позицій у Billboard Hot 100.

У травні співачка вперше отримала повний контроль над своїм каталогом, викупивши майстер-записи перших шести альбомів. Вона підписала контракт із лейблом Big Machine у 2005 році, коли їй було 15, передавши йому права на оригінальні записи. У 2019-му ці альбоми були продані Скутеру Брауну, а потім інвесткомпанії Shamrock Capital за 300 мільйонів доларів.

Щоб повернути права та знецінити інвестицію покупців, Свіфт почала перезапис усіх шести альбомів, додавши до кожного треки From the Vault.

Я майже перестала думати, що це колись станеться після 20 років, коли морквина то бовталася, то її смикали. Але це все в минулому. Вся музика, яку я коли-небудь створювала… тепер належить… мені

- написала вона в травні після викупу.

Наразі лише Reputation і однойменний дебютний альбом 2006 року залишаються без "версії Тейлор".

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис01.07.25, 18:11 • 65096 переглядiв

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Тейлор Свіфт
Ґардіан
Spotify
Instagram