Тейлор Свифт анонсировала новый альбом после интриги с обратным отсчетом

В полночь 12 августа Тейлор Свифт представила свой 12-й студийный альбом "The Life of a Showgirl", завершив серию загадочных намеков и постов. Дата релиза пока не подтверждена, но предварительно пластинка должна выйти до 13 октября, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, певица любит интриговать поклонников перед большими анонсами, и на этот раз она не отступила от традиции. Вечером 11 августа на ее сайте появился таймер, который отсчитывал время до 12:12 по восточному времени. Когда отсчет закончился, экран вспыхнул ярким оранжевым цветом.

В Instagram официальная фан-страница Taylor опубликовала серию из 12 снимков из тура Eras, добавив подпись: "Думая о том, как она сказала: "Увидимся в следующей эре…"".

Также стало известно, что Свифт появится в среду в подкасте своего партнера Трэвиса Келси New Heights. Фанаты заметили, что использованный силуэт певицы на анонсе взят из ее интервью в программе Variety Directors on Directors от 12 декабря 2022 года, связанного с короткометражным фильмом All Too Well: The Short Film, который вышел 12 ноября 2021-го.

После полуночи сайт Свифт ненадолго перестал работать, а затем вернулся с минимумом деталей о новой пластинке. Дата релиза пока не подтверждена — на сайте указано лишь, что выход запланирован "до 13 октября", с уточнением: "ЭТО НЕ ДАТА ВЫХОДА, ОФИЦИАЛЬНАЯ ДАТА ВЫХОДА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНА".

Позже подкаст New Heights выложил видео, где Свифт открывает портфель и достает винил: "Это мой новый альбом, "Жизнь танцовщицы"", - сказала она, пока брат Келси и соведущий Джейсон реагировали возгласами.

Дополнение

35-летняя артистка является одной из самых успешных исполнительниц мира: она продала около 200 миллионов пластинок и имеет рекордное количество альбомов №1 в США среди женщин-исполнительниц. Ее мировое турне Eras стало первым в истории, превысившим миллиард долларов дохода. Продавая 2,4 миллиона билетов за день, она собрала более 2 миллиардов долларов за 21 месяц. По подсчетам Forbes, Свифт зарабатывает от 10 до 13 миллионов долларов за концерт.

Ее предыдущий альбом The Tortured Poets Department (2024) установил рекорд Spotify, набрав 300 миллионов прослушиваний за сутки и 1 миллиард за пять дней. Это сделало Свифт первой исполнительницей, которая одновременно заняла 14 верхних позиций в Billboard Hot 100.

В мае певица впервые получила полный контроль над своим каталогом, выкупив мастер-записи первых шести альбомов. Она подписала контракт с лейблом Big Machine в 2005 году, когда ей было 15, передав ему права на оригинальные записи. В 2019-м эти альбомы были проданы Скутеру Брауну, а затем инвесткомпании Shamrock Capital за 300 миллионов долларов.

Чтобы вернуть права и обесценить инвестицию покупателей, Свифт начала перезапись всех шести альбомов, добавив к каждому треки From the Vault.

Я почти перестала думать, что это когда-нибудь произойдет после 20 лет, когда морковка то болталась, то ее дергали. Но это все в прошлом. Вся музыка, которую я когда-либо создавала… теперь принадлежит… мне - написала она в мае после выкупа.

Сейчас только Reputation и одноименный дебютный альбом 2006 года остаются без "версии Тейлор".

