Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов

Центральная избирательная комиссия разработала предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине. В частности, предполагается первоочередно провести в Украине выборы Президента, которые должны состояться через 6 месяцев после отмены военного положения, а также уточняются требования к кандидатам на пост Президента. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Детали

В соответствии с проектом закона, решение о назначении выборов Президента Украины, которые не проводились в связи с введением в Украине военного положения, принимается Верховной Радой в течение месяца со дня прекращения или отмены военного положения. Избирательный процесс таких выборов начинается не ранее чем через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как отметили в ЦИК, такой срок обусловлен прежде всего необходимостью проведения ряда подготовительных мероприятий до начала избирательного процесса, в частности, оценки готовности соответствующих территорий к организации и проведению голосования, принятия решения о возможности или невозможности проведения голосования на соответствующих территориях, совершения действий, направленных на открытие дополнительных избирательных участков, актуализации сведений базы данных Государственного реестра избирателей, осуществления расчетов необходимого объема расходов бюджета для обеспечения проведения выборов с учетом окончательных последствий вооруженной агрессии РФ и особенностей проведения указанных выборов и т.д.

Процесс выборов Президента начинается за 90 дней до дня выборов. Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательного процесса путем принятия решения не позднее чем за 91 день до дня выборов.

В Раде создали семь подгрупп для наработки законодательства о выборах во время военного положения - Корниенко

В то же время выборы народных депутатов, которые не проводились в связи с введением в Украине военного положения, проходят в последнее воскресенье 90-дневного срока со дня официального объявления результатов выборов Президента.

После отмены военного положения в Украине в течение месяца "с целью определения возможности организации и проведения голосования на общегосударственных выборах на соответствующих территориях" проводится первичная оценка готовности территорий к организации и проведению голосования.

Процедура, порядок и критерии проведения первичной оценки, а также другие связанные с ее проведением вопросы, определяются отдельным законом, которым устанавливаются критерии и порядок принятия решения о возможности или невозможности организации и проведения голосования на отдельных территориях Украины.

В рабочей группе предложили закон о деанонимизации телеграм-каналов на фоне угрозы влияния рф на выборы

Среди критериев, по которым проводится оценка, обязательно должны быть:

состояние ситуации с безопасностью;

надлежащее функционирование объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения на соответствующих территориях;

возможность обеспечения надлежащих условий для свободного формирования и выражения воли избирателей.

Обладминистрации должны подать в ЦИК:

прогнозируемое количество избирательных участков;

наличие инфраструктуры для организации и проведения голосования.

Также после отмены военного положения МИД безотлагательно необходимо принять меры для обеспечения реализации прав граждан Украины, находящихся за ее пределами, участвовать в соответствующих общегосударственных выборах, а также способствует организации подготовки и проведения таких выборов за рубежом.

С этой целью МИД обращается в зарубежные дипломатические учреждения Украины, кроме тех, которые расположены на территории РФ и Беларуси, для получения информации относительно:

ориентировочного количества избирателей, находящихся на территории иностранного государства;

прогнозируемого количества дополнительных зарубежных избирательных участков.

Согласно документу, в связи с невозможностью обеспечить безопасность граждан Украины и проведение выборов с соблюдением международных стандартов голосования украинцев на территории Российской Федерации и Республики Беларусь во время проведения общегосударственных выборов не организуется и не проводится.

Украина готовит закон о выборах с учетом войны: должны быть учтены права переселенцев - нардеп

"Гражданам Украины, проживающим или находящимся на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, создаются условия для свободного волеизъявления во время общегосударственных выборов на территории другого иностранного государства или на территории Украины, не являющейся временно оккупированной", - говорится в документе.

Украинцы, проживающие или находящиеся на территории РФ и Беларуси, могут по собственной инициативе зарегистрироваться для голосования на территории Украины или за ее пределами на территории другого иностранного государства, изменить избирательный адрес или временно изменить место голосования.

Большинство украинцев поддерживают Зеленского и не хотят выборов до мира: опрос КМИС

Также выборы не будут проводиться на временно оккупированных территориях. Украинцы, проживающие на таких территориях, должны выехать на территорию, подконтрольную правительству Украины, чтобы проголосовать на выборах.

Военнослужащие голосуют на обычных избирательных участках, расположенных за пределами воинских частей.

В исключительном случае для обеспечения голосования военнослужащих на территории воинской части ЦИК не позднее чем за 10 дней до дня выборов может образовать специальный избирательный участок на временной основе по представлению Министерства обороны Украины. Такое представление вносится в Центральную избирательную комиссию не позднее чем за 13 дней до дня выборов.

Зеленский: ключевым условием для проведения послевоенных выборов является безопасность

ЦИК регистрирует кандидатов на пост Президента Украины, в народные депутаты Украины при условии получения, кроме документов, предусмотренных Избирательным кодексом Украины, заявления соответствующего кандидата о наличии или отсутствии у него обстоятельств, связанных с участием в вооруженной агрессии против Украины, сотрудничеством с государством-агрессором или ее оккупационной администрацией, получением средств на финансирование избирательной кампании от государства-агрессора или другого иностранного государства, их юридических или физических лиц, а также другими действиями, которые могут свидетельствовать об угрозе конституционному строю, демократическому устройству, независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины.

В случае наличия у кандидата соответствующих обстоятельств в заявлении он указывает подробную информацию о них с обязательным указанием форм деятельности, имевших место.

Помимо оснований, установленных Избирательным кодексом, ЦИК принимает решение об отказе в регистрации или отмене регистрации кандидата на пост Президента Украины, кандидата в народные депутаты Украины в случае:

установления факта причастности к совершению международных преступлений, предусмотренных Римским статутом Международного уголовного суда, в том числе получения статуса подозреваемого или обвиняемого в таких преступлениях в рамках уголовного производства, ведущегося в Украине;

установления судом факта предоставления кандидату взноса, финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации или финансирования других мероприятий по их участию в избирательном процессе из источников, связанных с иностранным государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором.

"Мяч на поле Верховной Рады": в ЦИК высказались о выборах

Местные власти обязаны принимать меры для обеспечения избирательных комиссий необходимыми помещениями для организации их работы и проведения голосования. В исключительных случаях, в случае отсутствия в пределах избирательного участка необходимого помещения для участковой избирательной комиссии и/или помещения для голосования из-за последствий, вызванных войной, работа участковой избирательной комиссии и голосование избирателей могут организовываться во временных сооружениях - палатках, павильонах, других легких конструкциях.

Временное сооружение должно быть расположено с учетом необходимости соблюдения требований безопасности, обеспечения его охраны, охраны избирательных бюллетеней и другой избирательной документации, исключения противоправного вмешательства посторонних лиц в работу участковой избирательной комиссии, недопущения нарушения процедуры голосования и подсчета голосов избирателей, а также обеспечения доступности временного сооружения для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Охрана временных сооружений обеспечивается силами Национальной полиции Украины и других правоохранительных органов или военных формирований, которые привлекаются Нацполицией.

Такие сооружения по возможности должны располагаться вблизи укрытий.

Для голосования используются избирательные урны, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала, характеристики которых, размеры и другие конструктивные особенности устанавливаются ЦИК.

Стефанчук: закон о выборах в условиях войны будет одноразовым

В случае принятия проекта закона, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако пока неизвестно, какой предполагается срок его действия.

Также после его принятия, Кабинету министров:

в течение одного месяца со дня вступления в силу привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом;

обеспечить финансирование выборов Президента Украины и выборов народных депутатов Украины за счет средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение соответствующих выборов;

обеспечить дополнительное финансирование деятельности Центральной избирательной комиссии;

обеспечить разработку и внедрение программных средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности мобильного приложения Портала Дия;

обеспечить совместно с Центральной избирательной комиссией, Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведение информирования избирателей относительно избирательных процедур, предусмотренных этим и другими законами Украины.

Зеленский: с США говорили о президентских выборах, о местных и в ВР разговоров не было