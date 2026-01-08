В рабочей группе предложили закон о деанонимизации телеграм-каналов на фоне угрозы влияния рф на выборы

россия будет пытаться вмешиваться в украинские выборы независимо от времени их проведения, используя социальные сети и мессенджеры. Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко во время заседания рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период, передает УНН.

По словам чиновницы, подобные сценарии уже фиксировались в других государствах.

россия будет очень четко пытаться вмешиваться в ход украинских выборов, когда бы они ни состоялись. Мы видели опыт Молдовы, видели опыт Румынии, видели, как там Россия применяла Telegram, TikTok, другие медиа для того, чтобы продвигать свою повестку дня. В Украине это уже сегодня является большой проблемой

Ирина Геращенко сообщила, что ее предложение заключается в том, чтобы уже сейчас в рамках рабочих групп начать работу над важными законодательными изменениями. Среди них - закон о деанонимизации Telegram-каналов.

Происходит вербовка через анонимные Telegram-каналы и так далее. Поэтому наше предложение сегодня - начать в контексте рабочих групп уже работать над тем, чтобы провести через украинское законодательство важные нам законы, например, о деанонимизации Telegram-каналов. Это также будет подготовка к проведению демократических, свободных и справедливых выборов