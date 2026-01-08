$42.720.15
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
У робочій групі запропонували закон про деанонімізацію телеграм-каналів на тлі загрози впливу рф на вибори

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що Росія намагатиметься втручатися в українські вибори, використовуючи соціальні мережі та месенджери. Вона запропонувала почати роботу над законодавчими змінами, зокрема над законом про деанонімізацію Telegram-каналів.

Фото: t.me/irynagerashchenko

росія намагатиметься втручатися в українські вибори незалежно від часу їх проведення, використовуючи соціальні мережі та месенджери. Про це заявила народна депутатка України Ірина Геращенко під час засідання робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

Деталі

За словами посадовиці, подібні сценарії вже фіксувалися в інших державах.

росія буде дуже чітко намагатися втручатися в хід українських виборів, коли б вони не відбулися. Ми бачили досвід Молдови, бачили досвід Румунії, бачили як там росія застосовувала телеграм, Tik Tok, інші медіа для того, аби просувати свій порядок денний. В Україні це вже сьогодні є великою проблемою

- каже депутатка.

Ірина Геращенко повідомила, що її пропозиція полягає в тому, аби вже зараз у межах робочих груп почати роботу над важливими законодавчими змінами. Серед них - закон про деанонімізацію телеграм-каналів.

Відбувається вербування через телеграм канали анонімні і таке інше. Тому наша пропозиція сьогодні - почати в контексті робочих груп вже працювати над тим, щоб провести через українське законодавство важливі нам закони, наприклад, про деанонімізацію телеграм - каналів. Це також, буде підготовка до проведення демократичних, вільних і справедливих виборів

- наголосила Геращенко.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що зміни до законодавства щодо виборів та референдуму залежать від перебігу мирних переговорів. Він зазначив, що якщо Україна встигне погодити мирний план у січні, то лютий може стати місяцем для змін у законодавстві.

Алла Кіосак

