У робочій групі запропонували закон про деанонімізацію телеграм-каналів на тлі загрози впливу рф на вибори

росія намагатиметься втручатися в українські вибори незалежно від часу їх проведення, використовуючи соціальні мережі та месенджери. Про це заявила народна депутатка України Ірина Геращенко під час засідання робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

За словами посадовиці, подібні сценарії вже фіксувалися в інших державах.

росія буде дуже чітко намагатися втручатися в хід українських виборів, коли б вони не відбулися. Ми бачили досвід Молдови, бачили досвід Румунії, бачили як там росія застосовувала телеграм, Tik Tok, інші медіа для того, аби просувати свій порядок денний. В Україні це вже сьогодні є великою проблемою

Ірина Геращенко повідомила, що її пропозиція полягає в тому, аби вже зараз у межах робочих груп почати роботу над важливими законодавчими змінами. Серед них - закон про деанонімізацію телеграм-каналів.

Відбувається вербування через телеграм канали анонімні і таке інше. Тому наша пропозиція сьогодні - почати в контексті робочих груп вже працювати над тим, щоб провести через українське законодавство важливі нам закони, наприклад, про деанонімізацію телеграм - каналів. Це також, буде підготовка до проведення демократичних, вільних і справедливих виборів