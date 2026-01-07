Лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві: Зеленський про майбутні вибори та референдум

$42.560.14
49.800.29
13:11 • 4572 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 10396 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 14548 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 17429 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 18240 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 16019 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15615 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30076 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52490 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 145729 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 11120 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 12014 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 26734 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 15712 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 9572 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 8178 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 9882 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto

Ексклюзив

11:31 • 14548 перегляди
Ексклюзив
11:31 • 14548 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 64309 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 101806 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 36180 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 55961 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 98639 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 90290 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 84884 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Дипломатка
Фільм

Лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві: Зеленський про майбутні вибори та референдум

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що зміни до законодавства щодо виборів та референдуму залежать від перебігу мирних переговорів. Він зазначив, що якщо Україна встигне погодити мирний план у січні, то лютий може стати місяцем для змін у законодавстві.

Лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві: Зеленський про майбутні вибори та референдум

Зміни до законодавства щодо проведення виборів та референдуму в Україні залежить від перебігу мирних переговорів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зеленський, зустріч з фракцією перед сесійним тижнем для обговорення питань щодо проведення виборів та референдуму залежить від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів

Передусім 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20-пунктний план. Але все одно воно розглядається в комплексі. Поруч з 20 пунктами йдуть гарантії безпеки, двосторонні, зі Сполученими Штатами Америки. Домовленість моя з Трампом повинна закріпитися підписами 

- сказав Зеленський.

Він також зазначив, що якщо Україна встигне погодити мирний план у січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Також залежить від нашого економічного блоку, від нашого прем’єра, від мене, від міністра економіки і американської переговорної групи, тому що нам потрібен пакет відновлення України. Все це йде разом. Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві. А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства. І також зміни до закону про референдум. Тобто рано ще про це говорити детально, треба мати результат в переговорах 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський готовий винести мирний план на референдум, якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Він сподівається домовитися з Дональдом Трампом про рамки для припинення війни.

Павло Башинський

Політика
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна