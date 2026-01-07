Февраль может быть рабочим месяцем по изменениям в законодательстве: Зеленский о предстоящих выборах и референдуме

Изменения в законодательство о проведении выборов и референдума в Украине зависят от хода мирных переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Как заявил Зеленский, встреча с фракцией перед сессионной неделей для обсуждения вопросов проведения выборов и референдума зависит от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов

Прежде всего 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20-пунктный план. Но все равно оно рассматривается в комплексе. Рядом с 20 пунктами идут гарантии безопасности, двусторонние, с Соединенными Штатами Америки. Договоренность моя с Трампом должна закрепиться подписями

Он также отметил, что если Украина успеет согласовать мирный план в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве

Также зависит от нашего экономического блока, от нашего премьера, от меня, от министра экономики и американской переговорной группы, потому что нам нужен пакет восстановления Украины. Все это идет вместе. Я думаю, если мы все это успеем в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве. А также это зависит и от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат по наработкам, по изменению избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства. И также изменения в закон о референдуме. То есть рано еще об этом говорить детально, надо иметь результат в переговорах