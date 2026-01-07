$42.560.14
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
Февраль может быть рабочим месяцем по изменениям в законодательстве: Зеленский о предстоящих выборах и референдуме

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что изменения в законодательство о выборах и референдуме зависят от хода мирных переговоров. Он отметил, что если Украина успеет согласовать мирный план в январе, то февраль может стать месяцем для изменений в законодательстве.

Февраль может быть рабочим месяцем по изменениям в законодательстве: Зеленский о предстоящих выборах и референдуме

Изменения в законодательство о проведении выборов и референдума в Украине зависят от хода мирных переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, встреча с фракцией перед сессионной неделей для обсуждения вопросов проведения выборов и референдума зависит от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов

Прежде всего 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20-пунктный план. Но все равно оно рассматривается в комплексе. Рядом с 20 пунктами идут гарантии безопасности, двусторонние, с Соединенными Штатами Америки. Договоренность моя с Трампом должна закрепиться подписями 

- сказал Зеленский.

Он также отметил, что если Украина успеет согласовать мирный план в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве

Также зависит от нашего экономического блока, от нашего премьера, от меня, от министра экономики и американской переговорной группы, потому что нам нужен пакет восстановления Украины. Все это идет вместе. Я думаю, если мы все это успеем в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве. А также это зависит и от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат по наработкам, по изменению избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства. И также изменения в закон о референдуме. То есть рано еще об этом говорить детально, надо иметь результат в переговорах 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Он надеется договориться с Дональдом Трампом о рамках для прекращения войны.

Павел Башинский

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина