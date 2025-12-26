Зеленский: ключевым условием для проведения послевоенных выборов является безопасность

В Украине проходит заседание рабочей группы по проведению послевоенных выборов. Ключевым условием для любого голосования остается безопасность. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

По словам Главы государства, активизация темы выборов происходила по сигналам с американской стороны.

Прежде всего хочу сказать, что активизация вопроса выборов, она шла от американской стороны, были такие сигналы. Я об этом говорил много раз, что считаю, что для этого нужно иметь законодательные возможности проведения, и самое главное - безопасность проведения выборов

Кроме того, Президент отметил, что партнеры имеют достаточно возможностей, чтобы заставить Россию либо договориться с ней о создании безопасной инфраструктуры для выборов или референдума.

Если мы говорим о референдуме - то же самое, нужна безопасность. Законодательные инициативы есть, их можно менять относительно войны, относительно сроков и т.д. - это второй вопрос, хотя он важен, но первый - безопасность. У партнеров есть достаточно сил, чтобы заставить Россию, или чтобы договориться с "русскими", предоставить надлежащую безопасность, безопасную инфраструктуру для проведения выборов Президента Украины, или проведения референдума

Также Зеленский подытожил, что, по его мнению, справедливым является подход, при котором судьбу Украины определяет именно украинский народ.

Что касается референдума, в 20-пунктовом плане рассматриваются такие вопросы относительно проведения референдума, если будут вопросы сенситивные, на которые ответ нельзя однозначно дать тому или иному лицу, также Президент Украины. Есть некоторые вопросы, на мой взгляд, на которые можно дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и в парламенте, безусловно. Но мне кажется, на мой взгляд, это справедливо, что судьбу Украины решает народ Украины