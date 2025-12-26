Зеленский: ключевым условием для проведения послевоенных выборов является безопасность

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 1598 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 7618 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 18548 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 14821 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 13110 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 15961 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18429 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 34813 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16837 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 32327 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.4м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 15920 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко08:36 • 5392 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 17994 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 8366 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 7176 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 18548 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 34813 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 32327 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 88258 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 88753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Манфред Вебер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Германия
Флорида
Реклама
УНН Lite
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 1378 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 15938 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 23315 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 26983 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 27923 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Отопление

Зеленский: ключевым условием для проведения послевоенных выборов является безопасность

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что активизация вопроса выборов исходила от американской стороны, а ключевым условием для любого голосования остается безопасность. Он подчеркнул, что партнеры имеют достаточно возможностей, чтобы договориться с Россией о создании безопасной инфраструктуры для выборов или референдума.

Зеленский: ключевым условием для проведения послевоенных выборов является безопасность

В Украине проходит заседание рабочей группы по проведению послевоенных выборов. Ключевым условием для любого голосования остается безопасность. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, активизация темы выборов происходила по сигналам с американской стороны.

Прежде всего хочу сказать, что активизация вопроса выборов, она шла от американской стороны, были такие сигналы. Я об этом говорил много раз, что считаю, что для этого нужно иметь законодательные возможности проведения, и самое главное - безопасность проведения выборов

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что партнеры имеют достаточно возможностей, чтобы заставить Россию либо договориться с ней о создании безопасной инфраструктуры для выборов или референдума.

Если мы говорим о референдуме - то же самое, нужна безопасность. Законодательные инициативы есть, их можно менять относительно войны, относительно сроков и т.д. - это второй вопрос, хотя он важен, но первый - безопасность. У партнеров есть достаточно сил, чтобы заставить Россию, или чтобы договориться с "русскими", предоставить надлежащую безопасность, безопасную инфраструктуру для проведения выборов Президента Украины, или проведения референдума

- подчеркнул Президент Украины.

Также Зеленский подытожил, что, по его мнению, справедливым является подход, при котором судьбу Украины определяет именно украинский народ.

Что касается референдума, в 20-пунктовом плане рассматриваются такие вопросы относительно проведения референдума, если будут вопросы сенситивные, на которые ответ нельзя однозначно дать тому или иному лицу, также Президент Украины. Есть некоторые вопросы, на мой взгляд, на которые можно дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и в парламенте, безусловно. Но мне кажется, на мой взгляд, это справедливо, что судьбу Украины решает народ Украины

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Ранее заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил, что выборы в Украине возможны только в мирных условиях и при соответствующих законодательных изменениях. Он подчеркнул необходимость пересмотра действующего законодательства, рассчитанного на мирное время.

Рабочая группа по подготовке законов для выборов во время войны: Корниенко заявил, что следующее заседание состоится до 9 января26.12.25, 14:32 • 1392 просмотра

Алла Киосак

Политика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина