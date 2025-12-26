Рабочая группа по подготовке законов для выборов во время войны: Корниенко заявил, что следующее заседание состоится до 9 января
Киев • УНН
Следующее заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в условиях военного положения состоится до 9 января. Глава группы Александр Корниенко сообщил, что встречи будут проходить не реже чем раз в две недели.
Следующее заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине состоится до 9 января следующего года. Об этом заявил глава группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания, передает УНН.
Частота встреч, я думаю, что это в рабочем порядке по необходимости мы будем встречаться, но не реже раза в две недели. То есть, фактически следующую встречу мы должны провести до 9 января. Мы ее проведем. Ориентировочно это будет шестого, а возможно, восьмого
Напомним
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о формировании рабочей группы в Верховной Раде. Она проработает вопрос проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения.