12:21 • 1108 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 11800 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 11129 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 9500 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 13307 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 16800 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 30599 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16343 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 28995 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15829 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Эксклюзивы
Рабочая группа по подготовке законов для выборов во время войны: Корниенко заявил, что следующее заседание состоится до 9 января

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Следующее заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в условиях военного положения состоится до 9 января. Глава группы Александр Корниенко сообщил, что встречи будут проходить не реже чем раз в две недели.

Рабочая группа по подготовке законов для выборов во время войны: Корниенко заявил, что следующее заседание состоится до 9 января

Следующее заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине состоится до 9 января следующего года. Об этом заявил глава группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания, передает УНН.

Частота встреч, я думаю, что это в рабочем порядке по необходимости мы будем встречаться, но не реже раза в две недели. То есть, фактически следующую встречу мы должны провести до 9 января. Мы ее проведем. Ориентировочно это будет шестого, а возможно, восьмого 

- сказал Корниенко.

Руководство Рады обратилось к фракциям и группам ВР относительно делегирования представителей в рабочую группу по подготовке выборов22.12.25, 17:26 • 3796 просмотров

Напомним

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о формировании рабочей группы в Верховной Раде. Она проработает вопрос проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения.

Павел Башинский

Политика
Военное положение
Давид Арахамия
Слуга народа
Верховная Рада
Украина