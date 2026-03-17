Посольство США в Багдаде атаковали ракетами и дронами
Дипломатическое учреждение атаковали ракетами и пятью БПЛА. ПВО сбила часть целей, однако один дрон попал на территорию, вызвав пожар и дым.
По посольству США в Багдаде утром был нанесен комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Об этом сообщили источники в иракских службах безопасности, передает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По данным источников, по объекту выпустили ракеты и по меньшей мере пять дронов из районов вокруг столицы Ирака. Атаку называют самой интенсивной с начала войны США, Израиля и Ирана.
Очевидцы сообщают, что видели по меньшей мере три беспилотника, которые направлялись к посольству. Система противовоздушной обороны C-RAM смогла уничтожить два из них.
Однако один дрон прорвался на территорию дипломатического учреждения.
Были видны огонь и дым на территории посольства
Также в разных районах Багдада были слышны взрывы. Информация о возможных жертвах или масштабах повреждений сейчас уточняется.
