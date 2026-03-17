Посольство США в Багдаде атаковали ракетами и дронами

По посольству США в Багдаде утром был нанесен комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Об этом сообщили источники в иракских службах безопасности, передает Reuters, пишет УНН.

По данным источников, по объекту выпустили ракеты и по меньшей мере пять дронов из районов вокруг столицы Ирака. Атаку называют самой интенсивной с начала войны США, Израиля и Ирана.

Очевидцы сообщают, что видели по меньшей мере три беспилотника, которые направлялись к посольству. Система противовоздушной обороны C-RAM смогла уничтожить два из них.

Однако один дрон прорвался на территорию дипломатического учреждения.

Были видны огонь и дым на территории посольства – сообщил свидетель.

Также в разных районах Багдада были слышны взрывы. Информация о возможных жертвах или масштабах повреждений сейчас уточняется.

