США сбили два ударных иранских дрона, которые «угрожали морскому сообщению» в Ормузском проливе
Киев • УНН
США сбили два иранских дрона, которые угрожали судам в Ормузском проливе. В последней перестрелке США также сбили иранские беспилотники в пятницу вечером и атаковали радиолокационные станции.
Центральное командование США сообщило ночью, что Америка сбила два иранских ударных беспилотника, передает УНН.
Детали
Силы, контролирующие операции на Ближнем Востоке, заявили, что снаряды "угрожали международному морскому сообщению в Ормузском проливе".
"Американские силы остаются в боевой готовности и готовы продолжать оборону от иранской агрессии", – добавили они.
Добавим
В последней перестрелке США также сбили иранские беспилотники в пятницу вечером и атаковали радиолокационные станции.
Иран ответил атаками на американские базы в Кувейте и Бахрейне, а режим назвал вмешательство США "явным нарушением" соглашения о прекращении огня между обеими странами.