Посольство США в Багдаді атакували ракетами та дронами
Київ • УНН
Дипломатичну установу атакували ракетами та п'ятьма БпЛА. ППО збила частину цілей, проте один дрон влучив у територію, спричинивши пожежу та дим.
По посольству США в Багдаді вранці було завдано комбінованого удару ракетами та безпілотниками. Про це повідомили джерела в іракських службах безпеки, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, по об’єкту випустили ракети та щонайменше п’ять дронів з районів навколо столиці Іраку. Атаку називають найінтенсивнішою з початку війни США, Ізраїлю та Ірану.
Очевидці повідомляють, що бачили щонайменше три безпілотники, які прямували до посольства. Система протиповітряної оборони C-RAM змогла знищити два з них.
Однак один дрон прорвався на територію дипломатичної установи.
Було видно вогонь і дим на території посольства
Також у різних районах Багдада було чути вибухи. Інформація про можливі жертви або масштаби пошкоджень наразі уточнюється.
Іранські FPV-дрони атакували авіабазу США в Іраці, поки Трамп відкидає допомогу України17.03.26, 04:15 • 2592 перегляди