$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 30718 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Джорджа Мелоні
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
General Atomics MQ-9 Reaper

Посольство США в Багдаді атакували ракетами та дронами

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Дипломатичну установу атакували ракетами та п'ятьма БпЛА. ППО збила частину цілей, проте один дрон влучив у територію, спричинивши пожежу та дим.

Посольство США в Багдаді атакували ракетами та дронами
Фото: Reuters

По посольству США в Багдаді вранці було завдано комбінованого удару ракетами та безпілотниками. Про це повідомили джерела в іракських службах безпеки, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, по об’єкту випустили ракети та щонайменше п’ять дронів з районів навколо столиці Іраку. Атаку називають найінтенсивнішою з початку війни США, Ізраїлю та Ірану.

Очевидці повідомляють, що бачили щонайменше три безпілотники, які прямували до посольства. Система протиповітряної оборони C-RAM змогла знищити два з них.

Однак один дрон прорвався на територію дипломатичної установи.

Було видно вогонь і дим на території посольства

– повідомив свідок.

Також у різних районах Багдада було чути вибухи. Інформація про можливі жертви або масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ізраїль
Багдад
Ірак
Сполучені Штати Америки
Іран